미 “합의 깨면 대가” 경고…이란 “이스라엘이 위반” 재봉쇄 카드

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령이 8일(현지시간) 헝가리 부다페스트 페렌츠 리스트 국제공항에서 워싱턴으로 돌아가기 위해 전용기에 탑승하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 8일(현지시간) 레바논 베이루트에서 이스라엘 공습 이후 연기가 치솟고 있다. AP 뉴시스

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미국과 이란이 휴전 합의 하루 만에 이행 문제를 두고 정면 충돌했다. 종전 협상을 앞두고 양측이 강경 발언을 주고받으며 신경전을 벌이고 있다.JD 밴스 부통령은 8일(현지시간) 헝가리 방문 일정을 마친 뒤 귀국에 앞서 기자들과 만나 이란을 향해 “합의를 어긴다면 심각한 결과를 보게 될 것”이라고 경고했다.그는 “현재 우리는 휴전 상태이고, 이란은 호르무즈 해협을 재개방하고 있다”며 “이란이 조건을 지키지 않으면 미국도 약속을 지키지 않을 것”이라고 압박했다. 이어 “이번 합의는 휴전이자 협상”이라며 “다음 단계는 이란에 달려 있다”고 강조했다.밴스 부통령은 이스라엘의 레바논 공습을 둘러싼 논란에 대해 “레바논은 휴전 합의에 포함되지 않는다”며 “이란이 이를 오해한 것 같다”고 일축했다. 이란의 영공 침범 주장에 대해서는 “완벽한 휴전은 없다”고 선을 그었고, 우라늄 농축권 문제에는 “권리 주장보다 실제 행동이 중요하다”고 밝혔다.이란 측 반발도 거세다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명을 통해 이스라엘의 레바논 공습을 “명백한 휴전 합의 위반이자 인도적 범죄”라고 규정하며 강하게 비판했다.이어 “침략이 중단되지 않는다면 강력한 보복이 뒤따를 것”이라며 대응을 예고했다. 특히 이란은 상황에 따라 호르무즈 해협 재봉쇄 가능성까지 시사하며 압박 수위를 높였다.이란 의회를 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 역시 이스라엘의 레바논 공격과 이란 영공 드론 침입, 우라늄 농축 권리 부인 등을 거론하며 “휴전과 협상이 불합리하다”고 주장했다.이에 대해 밴스 부통령은 “협상 맥락과 맞지 않는 주장”이라며 “그가 영어를 얼마나 이해하는지 의문”이라고 반박했다.실제 레바논 보건부에 따르면 이번 공습으로 최소 112명이 사망하고 800명 이상이 부상한 것으로 집계됐다.호르무즈 해협 상황을 두고도 양측 주장은 엇갈린다. 이란 국영 매체는 해협이 다시 봉쇄됐다고 보도했지만, 미국은 선박 통행이 정상적으로 이뤄지고 있다고 반박했다.다만 양측의 강경 발언에도 불구하고 협상이 깨질 가능성은 크지 않다는 분석이 나온다. 전문가들은 “종전 협상을 앞두고 유리한 위치를 점하기 위한 전형적인 신경전”이라고 평가한다.한편 백악관은 밴스 부통령이 오는 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 미국-이란 종전 협상에 대표단을 이끌고 참석할 예정이라고 밝혔다.김유민 기자