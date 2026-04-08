‘셀프 승리’ 선언한 이란… 자취 감춘 모즈타바, 휴전 협상 변수로

주요 도시 초토화… 2400여명 숨져

英언론 “모즈타바 의식불명 상태”

2026-04-09 2면

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2주간의 휴전 시간을 갖게 된 이란 지도부는 당분간 미국과 이스라엘의 공격으로 초토화된 자국 피해 상황을 정비하며 협상에 나설 것으로 예상된다. 최고지도자 모즈타바 하메네이가 모습을 드러내지 않고 있는 등 지도부 공백 상황은 향후 협상의 변수가 될 것이라는 전망이다.이란 최고 국가안보회의는 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령이 ‘2주간 휴전’을 발표했다는 사실과 함께 뒤이어 “이란이 이번 전쟁에서 승리했다”고 발표했다.앞서 이란은 미국과 이스라엘의 합동 공습으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 폭사한 후 혁명수비대로 대표되는 강경파를 중심으로 전열을 정비했다. 모즈타바를 후계자로 추대하고 40일간 전쟁을 치르며 상당수 강경파 인사들이 공습으로 사망한 것으로 전해진다.전격적인 휴전 소식과 함께 ‘셀프 승리’를 선언한 이란 지도부이지만, 실제로는 ‘권력 공백’ 상태일 가능성이 제기된다. 당장 향후 휴전 협상에 누가 나올지도 현재로서는 불분명하다. 이 때문에 이란 지도부는 권력 투쟁보다는 강경파와 온건파가 모두 내부 정비에 주력할 것으로 예상된다.국토 전체가 ‘문명 파괴’ 수준으로 망가진 상황에서 민심 동요를 막기 위한 단속도 강화해야 할 것으로 보인다. 이란은 이번 전쟁으로 2400여명이 사망했으며, 수도 테헤란을 비롯해 주요 도시의 군사시설과 국제공항, 학교, 교통인프라, 에너지시설 등이 공습받으면서 초토화된 상태다.관심은 잠적 중인 모즈타바가 언제 공식 석상에 모습을 드러낼지 여부다. 전날 영국 더타임스는 모즈타바가 미국·이스라엘의 공습을 받은 뒤 부상을 입고 현재 의식불명 상태라고 보도했다. 이 같은 보도가 사실이라면 이번 휴전안을 모즈타바가 승인했다는 이란의 주장은 허위인 셈이 된다. 모즈타바의 부재가 장기간 계속된다면 이란 권력구도는 또 한번 요동칠 가능성도 제기된다.김주연 기자