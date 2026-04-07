외교전 나선 다카이치… 이란과 전화 회담 추진

호르무즈 안전 확보 촉구할 계획

사태 장기화에 에너지 수급 관리

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리.

로이터 연합뉴스

2026-04-08 14면

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다카이치 사나에 일본 총리가 마수드 페제시키안 이란 대통령과 전화 회담을 조율하고 있다고 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄 상황 속에서 사태 진정과 항행 안전 확보를 직접 촉구하겠다는 구상이다.다카이치 총리는 7일 참의원 예산위원회에서 “미국 측과도, 이란 측과도 의사소통을 하지 않으면 안 된다. 양국 대통령과의 전화 회담을 추진 중”이라고 말했다. 그러면서 그는 “모테기 도시미쓰 외무상이 이란 외무장관과 회담한 내용을 보고받았다”며 “다음 단계에서는 내가 직접 교섭하려고 생각한다”고 의지를 드러냈다.NHK에 따르면 모테기 외무상은 전날 밤 아바스 아라그치 이란 외무장관과 전화 회담을 갖고 전쟁이 장기화되고 있는 데 대해 깊은 우려를 전달했다. 이어 파키스탄 등 중재국이 진행 중인 외교적 노력에 성실히 임할 것을 요구했다. 또 미국과 이란 간 중재를 맡고 있는 파키스탄의 이스하크 다르 외무장관과도 통화해 중재 노력을 평가하고 긴밀한 협력을 요청했다.일본 정부는 사태 장기화 가능성에 대비해 에너지 수급 관리에도 촉각을 곤두세우고 있다. 다카이치 총리는 같은 날 “경제 활동에 제동을 거는 형태로 지금 당장 절약을 요청할 생각은 없다”면서도 향후 수요 억제 조치 가능성은 열어뒀다.도쿄 명희진 특파원