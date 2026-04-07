[속보] “오늘 밤 한 문명이 사라진다”…트럼프, 이란에 최후통첩

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 함께 워싱턴 DC 백악관 브리핑룸에서 이란 분쟁과 관련한 기자회견에 나서고 있다. 2026.4.7. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 약 13시간 앞두고 “오늘 밤 한 문명이 사라질 수 있다”며 강고 높은 경고를 날렸다.트럼프 대통령은 7일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없게 될 것”이라고 밝혔다.미 동부시간 기준 이날 오후 8시를 협상 시한으로 못 박은 뒤 나온 발언이다. 기한 안에 합의가 이뤄지지 않으면 이란의 발전소·교량 등 핵심 인프라를 모두 파괴하겠다고 이미 예고한 터였다.그는 “그런 일이 일어나길 바라지 않지만, 아마 그렇게 될 것”이라면서도 “이제 완전하고 전면적인 정권 교체가 이뤄지고 더 똑똑하고 덜 급진적인 사람들이 주도한다면 혁명적으로 놀라운 일이 일어날 수도 있다”고 했다.군사작전으로 기존 지도부가 제거된 뒤 새로운 협상 주체가 등장할 가능성을 열어둔 것으로 읽힌다.트럼프 대통령은 “우리는 오늘 밤 세계 역사에서 가장 중요한 순간 중 하나를 목격하게 될 것”이라며 “47년간 이어진 착취와 부패, 죽음이 마침내 끝날 것”이라고 강조했다. 그러면서 “이란의 위대한 국민들에게 신의 축복이 있기를!”이라는 말로 글을 맺었다.김성은 기자