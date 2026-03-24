호재는 개장 전, 악재는 마감 후… 美증시에 맞춰진 ‘트럼프 입’

‘트럼프 리딩방’ 패턴 분석

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 플로리다주 팜비치국제공항에서 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하기 전 기자들과 이야기를 나누고 있다. 트럼프 대통령은 이날 미국과 이란 협상에서 ‘주요 합의점’이 있다고 주장했다. 2026.3.23. AFP 연합뉴스

2026-03-25 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 전격적인 대이란 유화 메시지가 월요일 뉴욕 증시 개장을 앞둔 시각에 나오며 증시가 출렁였다. 이를 두고 ‘주식 시장에 유리한 발표는 개장 직전에, 불리한 발표는 개장 이후’에 내놓는 트럼프 대통령의 패턴이 반복됐다는 분석이 나온다.CNN 방송은 23일(현지시간) “시장의 반응을 의식한 듯 발표를 해왔다”며 트럼프 대통령의 그간 행적을 조명했다.트럼프 대통령은 증시가 마감한 토요일이었던 21일 이란에 ‘48시간 최후통첩’을 보내더니 돌연 증시 개장 직전인 월요일 아침에 시한을 닷새 뒤로 미룬다고 밝혔다. CNN은 이를 두고 트럼프 발표 시점이 금융시장의 개장과 마감에 맞춰져 있는 것으로 보인다고 지적했다. 기업이나 정부가 주가에 악재가 되는 공시나 발표를 금요일 장 마감 이후로 미루는 경우가 적지 않다지만, 트럼프 대통령은 의사결정 과정에 의심이 들 정도라는 지적이다.앞서 관세 정책을 둘러싸고 트럼프 대통령의 말 한마디에 증시가 출렁이자, 국내 투자자 사이에서 ‘트럼프 리딩방’이라는 표현이 유행하기도 했다.그는 지난해 4월 2일 관세정책을 발표할 때도 증권시장이 마감된 오후 4시 30분 무렵에야 상호 관세의 세부 내용을 공개했다. 관세 부과 시점도 주식 시장이 문을 닫은 같은 달 5일 토요일로 정했다. 이어 같은 달 9일 증시 개장 직후 트루스소셜에 “지금이 바로 매수하기 좋은 시기”라고 적은 뒤 돌연 오후에 중국을 제외한 대부분 국가에 90일간 관세 부과를 유예하겠다고 밝혔다.뿐만 아니라 지난해 이스라엘·이란의 ‘12일 전쟁’이나 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전도 증시 마감 무렵이나 주말에 이뤄졌다. 그린란드 사태에 대한 우려로 주식 시장이 폭락하자 이튿날인 지난 1월 21일 개장을 20분 앞두고 트럼프 대통령은 무력 점령을 하지 않겠다고 밝히기도 했다.이번에도 트럼프 대통령이 이란에 대한 최후통첩 시한을 주말로 연기하자, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 S＆P500 지수는 전날 대비 1.15% 상승했다.일각에서는 발표 직전 내부 정보를 이용한 거래가 있던 게 아니냐는 의혹도 제기됐다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 발표 약 15분 전인 오전 6시 50분쯤 국제 원유 선물시장에서 가격 하락을 예상한 약 5억 8000만달러(약 8700억원) 규모의 매도 거래가 집중됐다고 보도했다. 이에 쿠시 데사이 백악관 부대변인은 “근거 없는 무책임한 보도”라고 반박했다.김주연 기자