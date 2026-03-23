‘최강 방패’ 이스라엘 방공망, 핵 시설 코앞까지 뚫렸다

아이언돔 등 잇따라 요격 실패

수십억 방공망 향한 불안감 확산

이스라엘군 “요격률 92%” 진화

이미지 확대 이스라엘 방공 시스템이 22일(현지시간) 이스라엘 북측으로 발사된 발사체를 상공에서 요격하고 있다.

AFP 연합뉴스

2026-03-24 4면

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세계 최고 수준으로 평가받는 이스라엘 방공망을 둘러싸고 이스라엘 내부에서 불안이 번지고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 22일(현지시간) 보도했다.이스라엘 군 당국에 따르면 전날 이란이 발사한 탄도미사일 2발은 이스라엘 핵 연구시설과 원자로가 있는 네게브 사막 인근 디모나와 아라드의 주거 지역에 떨어졌다. 이곳은 이스라엘 내에서도 가장 강력한 방공망이 구축된 지역으로 꼽히지만 요격에 실패한 것이다. 이번 폭격으로 약 200명이 부상을 당했다.이스라엘은 수십억 달러를 투입해 다층 미사일 방공체계를 구축했다. 최상층 방어체계인 이른바 이스라엘판 사드(고고도미사일방어체계) ‘애로3’는 최대 사거리 2400㎞로 대기권 밖까지 요격 가능하다. 2017년 배치된 ‘다윗의 돌팔매’는 약 300㎞ 중거리 미사일 요격을 맡는다. 2011년 처음 선보인 ‘아이언돔’은 4~70㎞ 단거리 로켓 요격으로는 세계 최고 수준이라는 평가를 받는다.그럼에도 방어에 실패하자 이스라엘 내부에서는 요격미사일 재고가 부족한 게 아니냐는 우려가 커지고 있다. 지난해 이란과의 ‘12일 전쟁’ 당시에도 이스라엘은 재고 우려 때문에 인구 밀집 지역이나 전략적 요충지를 중심으로 우선 방어한 것으로 알려졌다. 이번 요격 시도에는 값이 비싸고 생산에 오래 걸리는 애로3가 쓰이지 않은 것으로 전해졌다.논란이 커지자 이스라엘은 진화에 나섰다. 이스라엘 국방부는 “장기전에 대비해 충분한 준비가 돼 있다”면서도 구체적인 실패 원인을 공개하지 않고 있다. 이스라엘방위군(IDF) 측도 “그동안 이란이 발사한 400발 이상 탄도미사일 중 92%를 요격했다”고 설명했다.반면 이란 반관영 타스님통신은 “최근 이란의 보복 공격 중 이스라엘로 발사한 탄도미사일은 2발에 불과하다”며 “경비가 가장 삼엄한 디모나에서도 (미사일) 차단에 실패한 건 이스라엘 방어체계에 심각한 허점이 있다는 것”이라고 주장했다.김주연 기자