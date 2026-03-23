“발전소 초토화” “호르무즈 완전 봉쇄”… 중동 긴장감 최고조

24일 ‘트럼프 통첩 시한’ 만료

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘이란 발전소 초토화’를 경고한 다음날인 22일(현지시간) 미 공군 보잉 B-52 전략폭격기가 영국 글로스터셔 페어퍼드 공군기지에서 이륙하고 있다.

페어퍼드 로이터 연합뉴스

2026-03-24 4면

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이란을 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘48시간 내 호르무즈 해협 개방’ 최후통첩 시한을 앞두고 중동 일대의 군사적 긴장이 최고조에 달했다. 국제 원유 수송로인 호르무즈 해협과 이란의 에너지 인프라 통제권이 이번 전쟁의 성패를 가르는 ‘결정적 전장’으로 부상했다.22일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령이 전날 이란을 향해 ‘발전소 초토화’ 가능성을 언급하며 호르무즈 해협 재개방을 요구하자, 이란은 상응하는 조치를 하겠다면서 맞섰다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 게시물에서 “호르무즈 해협은 우리 국토를 침범하는 자들 외에는 모두에게 열려 있다. 망상에서 나온 협박에 우리는 전장에서 단호하게 맞설 것”이라고 밝혔다. 전날 이란군은 미국이 이란 발전소를 공격할 경우 ‘호르무즈 완전 폐쇄’를 비롯해 미국과 미국이 소유한 역내 에너지·정보기술(IT)·해수 담수화 시설을 공격할 것이라고 위협했다.당초 이란 정권 교체 및 핵미사일 불능화라고 밝혔던 미국의 전쟁 목표는 사실상 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협과 에너지 인프라에 대한 통제권 확보로 집중되는 양상이다. 워싱턴포스트(WP)는 미국과 이스라엘 안보 당국자들이 이들 두 곳을 전쟁의 최종 국면으로 여기고 있다고 보도했다.호르무즈 해협의 통행 문제가 해결되지 않으면 트럼프 대통령은 세계 에너지 위기와 함께 안팎의 비판에 직면할 수밖에 없다. 그로서는 급등한 세계 유가를 안정시켜 정치적 입지를 확보하고 전쟁에서 ‘진정한 승리’를 선언하기 위해 호르무즈 해협에서 어떻게든 승부를 봐야 하는 입장이다.트럼프 대통령이 제시한 시한의 만료 시점(미국시간 23일 오후 7시 44분·한국시간 24일 오전 8시 44분)을 앞두고 미 해군·해병대 병력이 중동으로 이동하고 있다. WP에 따르면 헬리콥터, F-35 전투기, 해안 강습용 장갑차의 지원을 받는 보병대대 상륙팀이 포함됐다. 미 본토 샌디에이고에서 출발하는 제11해병원정단의 배치도 앞당겨졌다.익명의 이스라엘 당국자는 WP에 “그 해병대원들은 장식용으로 오는 게 아니다”라면서 해협이 개방된 모습을 보여 주는 게 트럼프 대통령의 “정치적 출구일 것”이라고 말했다. 이들은 호르무즈 해협 장악이나 이란의 주요 석유 수출 기지이자 정권의 ‘돈줄’인 하르그섬 점령을 위한 작전에 투입될 가능성이 있는 것으로 알려졌다.한편 미국이 전쟁 기간 연장 가능성을 이스라엘 측에 전달한 것으로 전해졌다. 이스라엘 채널12 방송에 따르면 백악관 관계자들은 호르무즈 해협 재개방을 위한 미국의 군사작전에 앞으로 몇 주가 소요될 것이라는 입장을 이스라엘 측에 전달했다. 보도에 의하면 이란이 트럼프 대통령의 최후통첩에 응하지 않을 경우 미군은 작전 수행 시간을 확보하기 위해 전쟁 기간을 연장할 방침이다.조희선 기자