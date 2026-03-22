이스라엘 “대이란 공격 수위 대폭 강화할 것”

“테러정권 무력화 위해 공세 지속”

2026-03-23 12면

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미국과 대이란 군사 작전 중인 이스라엘이 이란에 대한 공격 수위를 대폭 끌어올리겠다고 선언했다.타임스오브이스라엘 등 외신에 따르면 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 21일(현지시간) 텔아비브 이스라엘군 본부 지하 지휘소에서 군 고위 관계자들과 전황 평가를 한 뒤 이같이 밝혔다.카츠 장관은 “이번 주 이스라엘군과 미군이 이란 테러 정권과 그들이 의존하는 기반 시설을 대상으로 가할 공격의 강도가 대폭 강화될 것”이라고 말했다.이어 “이스라엘은 이란 정권의 지휘부를 무력화하고 전략적 역량을 저지하기 위해 공세를 지속하기로 결정했다”며 “이스라엘과 역내 미국의 이해관계에 대한 모든 안보 위협이 제거될 때까지 노력을 멈추지 않을 것”이라고 덧붙였다. 그는 또 “이스라엘군은 강하며 이스라엘 후방 역시 견고하다”며 “모든 전쟁 목표가 달성될 때까지 우리는 공격을 중단하지 않을 것”이라고 강조했다.한편 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 같은날 영상 성명을 통해 “우리는 작전의 반환점을 돌았다”며 이번 군사 작전이 전체 일정의 절반 단계에 와 있다고 밝혔다.조희선 기자