도움 필요 없다던 트럼프… 또 말 바꿔 ‘호르무즈 파병’ 압박

책임론 띄우며 입장 선회

이미지 확대 미일 정상회담차 워싱턴DC 도착한 다카이치 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 방미한 다카이치 사나에(왼쪽 두 번째) 일본 총리가 18일(현지시간) 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 이동하고 있다. 일본은 이번 미일 정상회담에 앞서 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 파병 요청에 따른 자위대 파견을 검토했다.

메릴랜드 AP 뉴시스

2026-03-20 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란전쟁이 끝난 뒤 호르무즈 해협을 통한 에너지 교역에 의지하는 국가들에게 호르무즈 안보를 책임지도록 하는 방안을 거론했다. 당초 한국, 일본 등 동맹국에게 호르무즈 해협 호위를 위한 파병을 요구했다가 “필요없다”며 말을 바꿨던 트럼프 대통령이 다시 입장을 바꿔 압박에 나선 게 아니냐는 관측이 나온다.트럼프 대통령은 18일(현지시간) 트루스소셜에 “우리가 테러국가 이란의 잔재를 제거해버리고 이른바 그 해협의 책임을 이용 국가가 지도록 하면 어떤 일이 일어날지 궁금하다”고 적었다. 이어 “그러면 우리의 반응 없는 동맹 중 일부가 서둘러 움직이기 시작할 것”이라고 덧붙였다.이같은 메시지는 호르무즈 해협 상선 호위를 위한 군함 파병 요구에 동맹국들의 부정적 반응이 잇따른 상황에서 호르무즈 해협 안보의 책임이 동맹국들에게 있음을 재차 강조한 발언으로 해석된다. 아울러 이번 전쟁이 끝나고 동맹국들을 대상으로 다시한번 ‘안보 청구서’를 제시할 수 있음을 시사한 것으로도 보인다.트럼프 대통령은 이날 ‘미국의 동맹은 정신을 차리고 호르무즈 해협 개방을 돕는 데 나서야 한다’는 미국 뉴욕포스트 사설을 자신의 트루스소셜 계정에 올리기도 했다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 폭스뉴스에 출연해 대통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관이 유럽 및 아랍 동맹국들과 계속 연락 중이라고 밝혔다. 레빗 대변인은 “미국은 호르무즈 해협을 통한 에너지가 필요 없다”면서 나토(북대서양조약기구) 가 호르무즈 해협에 파병하는 것이 공정하다고 지적했다.일각에서는 트럼프 대통령이 동맹국들에 호르무즈 해협 파병을 거듭 압박하는 것은 대이란 작전을 전개하던 항공모함 제럴드 포드함이 임시 정박에 들어가는 등 미 해군력이 한계에 직면했기 때문이라는 분석도 나온다.한편 마르크 뤼터 나토사무총장은 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협을 재개방할 방법을 동맹국들이 논의 중이라고 같은 날 밝혔다. AP통신 등에 따르면 뤼터 총장은 이날 노르웨이 바르두포스에서 나토 합동군사훈련을 참관한 뒤 “호르무즈 해협과 관련해 많은 동맹국과 접촉하고 있다”며 “물론 우리 모두 해협이 다시 열려야 한다는 데 동의한다. 내가 알기로는 동맹국들이 협력해 어떻게 할지 논의하고 있다”고 말했다.윤창수 전문기자