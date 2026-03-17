치열했던 이란판 ‘왕좌의 게임’… 모즈타바 선출 뒤엔 권력 암투

후계 구도 두고 강경·온건파 대립

이미지 확대 아야톨라 모즈타바 하메네이.

AFP 연합뉴스

2026-03-18 14면

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이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 모즈타바 하메네이(57)가 급부상하기까지 군부 중심 강경파와 온건 정치세력의 치열한 권력 싸움이 있었던 것으로 전해졌다.16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습으로 지난달 28일 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자가 사망한 뒤 이란 권력 핵심부에서 약 일주일간 후계 구도를 두고 암투가 벌어졌다고 보도했다. 모즈타바는 애초 부친 하메네이의 뒤를 이을 가능성이 낮았지만, “순교한 이들의 죽음에 대해 복수할 지도자”를 찾는 데 관심이 쏠리며 급부상했다는 분석이다.강경파는 기존 노선 강화를 주장한 반면, 온건파는 새 지도자를 중심으로 미국과 적대 관계 종식을 원했다. 모즈타바를 추대한 건 이란혁명수비대(IRGC)다. 아흐마드 바히디 총사령관, 알리 아지즈 자파리 전 사령관, 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장 겸 전 사령관 등이 그를 지지했다.반면 온건파는 모즈타바가 국론 분열을 일으킬 수 있다며 세습 승계를 반대했다. 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장, 마수드 페제시키안 대통령과 일부 고위 성직자는 대신 하산 로하니 전 대통령, 이슬람혁명의 국부 1대 지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 손자 하산 호메이니를 내세웠다. 1·2대 최고지도자 후손이 차기 자리를 놓고 경쟁한 것으로, NYT는 이를 이란판 ‘왕좌의 게임’에 비유했다.국가 존립이 위협받는 전시 상황에 ‘힘의 추’는 강경파로 기울었다. 최고지도자 선출 권한을 가진 전문가회의가 지난 3일 진행한 1차 투표에서 모즈타바가 3분의 2 이상 찬성을 얻었다. 이에 라리자니는 후계자 제거 위협을 이유로 발표를 보류시키고, 비대면 투표의 적법성을 문제 삼기도 했다.혁명수비대는 강하게 반발하며 즉각 표결을 요청했다. 혁명수비대 정보기관 수장 출신인 호세인 타에브는 “최고지도자 가문을 지지하는 것은 종교적·도덕적 의무”라며 전문가회의 성직자 88명을 설득했다. 결국 지난 8일 열린 화상 회의에서 모즈타바는 전체 88표 중 59표를 얻어 최고지도자로 확정됐다.모스타바는 현재까지 공식 석상에 모습을 드러내지 않고 있다. 영국 텔레그래프는 러시아로 후송설이 제기된 그가 공습 첫날 집 밖으로 나갔다가 목숨을 건졌다고 보도했다. 탄도미사일 3발이 지난달 28일 오전 9시 32분쯤 하메네이 일가 거처 일대로 떨어지기 몇 분 전 그는 마당으로 나갔고 다리에 부상을 입은 것으로 전해졌다.김주연 기자