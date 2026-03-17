이스라엘, 레바논 지상전 개시

‘헤즈볼라 거점’ 남부 침공

2026-03-18 14면

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이스라엘이 이란 전쟁 국면에서 처음으로 레바논 남부에서 지상전을 개시했다. 이스라엘 북부와 국경을 맞댄 레바논 남부 지역은 이란의 중동 대리 세력인 레바논 이슬람 무장 단체 헤즈볼라의 활동 거점이다.16일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이스라엘군은 성명을 통해 “최근 며칠간 표적을 설정한 제한적인 지상전을 레바논 남부의 주요 헤즈볼라 거점을 상대로 시작했다”고 밝혔다. 이어 “이번 작전은 테러 기반 시설 파괴와 테러리스트 소탕을 비롯해 이스라엘 북부 주민의 안전을 강화하기 위한 방어의 일환”이라고 덧붙였다. 수천명의 병력으로 구성된 이스라엘군 3개 사단이 현재 레바논 남부에서 작전 중이며, 며칠 내로 2개 사단이 추가로 투입될 예정이라고 이스라엘 언론은 전했다.이스라엘의 지상전 목적에 관해 싱크탱크 카네기중동센터의 마이클 영은 타임지에 “레바논 남부에 완충 지대를 만들어 이스라엘의 북부 도시들을 헤즈볼라의 공격 범위로부터 멀리 떨어뜨려 놓으려는 것 같다”고 말했다.월스트리트저널(WSJ)은 이스라엘군이 장기전에 대비하고 있다면서 레바논 지상전이 오랜 시간 이어질 수 있다고 진단했다. 레바논 지상전 개시를 통해 이스라엘군의 전쟁 수행 능력이 시험대에 오를 것이라는 관측도 나온다. 지난 2년 반 동안 이어진 각종 전쟁으로 지친 예비군 위주의 이스라엘군이 장기간 여러 전선에서 전투를 지속할 수 있을지 의문이 제기된다고 WSJ는 지적했다.걸프국들의 에너지 인프라를 공격하고 있는 이란은 같은날 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 샤 유전을 드론으로 공습했다. 샤 유전은 하루 약 7만 배럴의 원유를 생산하는 UAE의 주요 에너지 생산 기지다. 앞서 ‘원유 수출 우회로’로 꼽히는 UAE 동부 해안의 푸자이라 항구가 이틀 만에 다시 드론 공격을 받아 원유 선적이 중단됐다.조희선 기자