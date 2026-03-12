국제 [속보] ‘사망설’ 모즈타바, 국영방송 등장 첫 메시지…“호르무즈 봉쇄 계속해 적 압박해야” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/03/12/20260312500289 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-03-12 22:31 입력 2026-03-12 22:26 이미지 확대 12일(현지시간) 바그다드에서 열린 반미·반이스라엘 시위에서 한 여학생이 이란의 새 최고 지도자 무즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. 2026.3.12 바그다드 AFP 연합뉴스 “호르무즈 봉쇄 계속해 적 압박해야” “걸프국 계속 공격…美기지 즉각 폐쇄해야”“순교에 대한 복수 피하지 않을 것”권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란이 호르무즈 해협에 대해 취하려는 조치는? 봉쇄 개방