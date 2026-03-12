메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보] ‘사망설’ 모즈타바, 국영방송 등장 첫 메시지…“호르무즈 봉쇄 계속해 적 압박해야”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-03-12 22:31
입력 2026-03-12 22:26
이미지 확대
12일(현지시간) 바그다드에서 열린 반미·반이스라엘 시위에서 한 여학생이 이란의 새 최고 지도자 무즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. 2026.3.12 바그다드 AFP 연합뉴스
12일(현지시간) 바그다드에서 열린 반미·반이스라엘 시위에서 한 여학생이 이란의 새 최고 지도자 무즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. 2026.3.12 바그다드 AFP 연합뉴스


“호르무즈 봉쇄 계속해 적 압박해야”

“걸프국 계속 공격…美기지 즉각 폐쇄해야”

“순교에 대한 복수 피하지 않을 것”

권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이란이 호르무즈 해협에 대해 취하려는 조치는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기