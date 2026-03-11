미국, 정상회담서 일본에 자위대 파병 요청하나

유조선 호위·기뢰 제거 요구할 듯

美 함정 급유 등 후방 지원도 거론

2026-03-12 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 정부가 다음주 열리는 미일 정상회담을 앞두고 중동 대응과 관련해 자위대 파견 등 미국의 ‘가시적 지원’ 요구 가능성에 대비해 대응책 검토에 들어간 것으로 전해졌다.11일 요미우리신문은 미일 정상회담에서 일본의 지원 방안이 주요 쟁점이 될 가능성이 크다고 관측했다. 지원 방식으로는 미국이 일본 자위대의 호르무즈 해협 유조선 호위나 기뢰 제거 등을 요구할 가능성이 거론되고 있다고 전했다.일본은 그동안 미국과 이스라엘의 이란 공격에 대한 평가를 자제하며 외교적 대응에 무게를 두는 태도를 보여왔다. 이에 대해 신문은 “도널드 트럼프 미국 대통령이 일본에 보다 명확한 지원을 요구할 경우 다카이치 사나에 일본 총리가 어려운 판단에 직면할 수 있다”고 지적했다.자위대가 미국의 군사 행동을 지원하게 될 경우 집단적 자위권을 적용할 수 있을지가 핵심 쟁점이 될 전망이다. 일본은 아베 신조 총리 시절인 2015년 안보 관련 법을 제정해 ‘존립 위기 사태’ 시 집단적 자위권 행사를 허용했다.그러나 중동 사태를 곧바로 국가 존립이 위협받는 상황으로 보기는 어렵다는 평가도 나온다. 기하라 미노루 관방장관도 지난 2일 “현재 상황이 존립 위기 사태에 해당한다고 판단하지 않는다”고 밝혔다.일각에서는 존립 위기 사태 이전 단계인 ‘중요영향 사태’로 판단해 미군 함정에 대한 급유 등 후방 지원을 제공하는 방안도 거론된다. 앞서 아사히신문은 일본 정부 내에서 대응책으로 자위대 초계기나 공중급유기 파견 등의 선택지도 검토되고 있다고 보도했다.도쿄 명희진 특파원