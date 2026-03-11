이란엔 가성비, 미군엔 악몽… 중대 변수된 ‘호르무즈 기뢰’

이라크전 이어 해협 봉쇄 수단 우려

이란 기뢰 5000개 이상 보유한 듯

‘유조선 호위 작전’ 실효성엔 의문



이스라엘, 무기 연구개발 단지 공습

이란 “개전 후 민간인 1300여명 사망”

이미지 확대 검은 연기로 뒤덮인 이란 공항 미국과 이스라엘이 이란 케르만주의 케르만 공항을 공습한 10일(현지시간) 인근에서 검은 연기 기둥이 치솟고 있다.

케르만 로이터 연합뉴스

2026-03-12 3면

국제유가와 직결된 호르무즈 해협이 미국의 대이란 전쟁 승패를 좌우할 중대 변수가 되고 있다.이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한다는 관측이 나오는 가운데 미국 중부사령부는 10일(현지시간) 해협 인근에서 미군이 이란 기뢰 부설함 16척을 제거했다고 밝히며 관련 영상을 공개했다. 호르무즈 해협을 둘러싼 불안감이 커지는 상황에서 미군이 이 지역을 장악하고 있음을 대외적으로 보여 주려는 의도로 풀이된다.기뢰는 이란이 ‘원유 대동맥’인 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있는 가장 싸고 효과적인 비대칭 전력으로 평가된다. 미 CNBC는 이란에 기뢰는 미 해군과의 직접 충돌을 피하면서 해협을 사실상 봉쇄할 수 있는 수단이라고 전했다.실제 이란·이라크 전쟁 막바지인 1988년 이란은 세계 원유 운송을 방해하기 위해 페르시아만에 기뢰를 설치해 미 호위함을 피격한 바 있다. 이에 미국은 냉전 이후 미 해군 최대 해전인 ‘프레잉 맨티스 작전’에 돌입해 이란 해군에 보복했다. 당시 미군은 소해(바다에 부설한 기뢰 등 위험물을 치워 없애는 일) 작업에만 3~4주를 소요했다. 현재 이란의 정확한 기뢰 보유량은 알려지지 않았지만, 미 국방정보국(DIA)은 2019년 기준 이란이 5000개 이상의 해군용 기뢰를 보유한 것으로 파악했다고 로이터통신은 보도했다.이번 전쟁의 주요 전선으로 떠오른 호르무즈 해협에 기뢰가 투입될 가능성이 제기되자 미국으로선 이라크전의 악몽을 떠올리는 모습이다. 앞서 조기 종전을 시사하며 유가 불안감을 잠재웠던 도널드 트럼프 대통령은 이란의 기뢰 부설 징후에 “지체 없이 제거하라”고 엄포를 놨다.트럼프 대통령은 앞서 미 해군이 호르무즈 해협을 지나는 유조선을 호위하겠다고 밝혔지만 작전의 실효성에는 의문이 제기된다. 이란은 소형 고속정만으로도 미 해군함과 민간 상선을 기습 공격할 수 있기 때문이다. 미 정치전문매체 액시오스는 가장 좁은 지점이 약 39㎞에 불과한 호르무즈 해협은 실제 항로는 훨씬 좁고, 해협 북부에 있는 이란이 대규모 해군력을 동원하지 않고도 선박을 공격하는 등 지리적 이점을 지닌다고 짚었다.이날 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 미 해군이 호르무즈 해협에서 유조선을 성공적으로 호위했다고 소셜미디어에 올렸다가 사실이 아닌 것으로 알려져 글을 내리는 해프닝을 벌이기도 했다.이런 가운데 미국·이스라엘은 수도 테헤란을 비롯한 이란 전역에 공습을 가했다. 이스라엘은 이란 혁명수비대 군사 학교 내 무기 연구개발 단지 등을 타격했다고 발표했다. 외신들은 이날 공습이 개전 후 가장 격렬했다고 보도했다. 이란에 따르면 지난달 28일 공습이 시작된 후 1300여명의 민간인이 사망했고, 약 1만곳의 민간 시설이 파괴됐다.최영권 기자