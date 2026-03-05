‘나토’ 튀르키예 공격한 이란… 전선 넓히며 물밑 협상 타진

튀르키예 방향 미사일 나토가 격추

유럽 포함 32개 회원국 휘말릴 수도

이란, 뒤로는 CIA에 종전 논의 제안

2026-03-06 5면

이란이 튀르키예를 향해 발사한 탄도미사일이 나토(북대서양조약기구) 방공망에 격추되며 미국·이스라엘과 이란 간 충돌의 여파가 중동 역내를 넘어 나토와 유럽으로 확산하고 있다.마코 루비오 미 국무장관은 4일(현지시간) “튀르키예 영토에 대한 공격은 용납할 수 없다”고 말했다. 루비오 장관은 이날 하칸 피단 튀르키예 외무장관과의 통화에서 미국의 전폭적인 지지를 약속했다고 국무부가 전했다. 앞서 튀르키예 국방부는 이란에서 발사한 탄도미사일이 이라크와 시리아 상공을 통과해 튀르키예 영공을 향하던 중 지중해 동부 해상에서 나토 방공망에 무력화됐다고 밝혔다.이란 미사일은 미군 병력이 주둔 중인 튀르키예 남부 군기지를 겨냥한 것으로 분석된다. 앞서 지난 2일 키프로스에 있는 영국 공군 아크로티리 기지가 이란의 드론 공격을 받았는데, 이틀 만에 다른 나토 회원국인 튀르키예를 겨냥해 미사일을 발사한 것이다. 다만 이날 이란군 총참모부는 튀르키예를 향해 미사일을 쏜 적이 없다고 부인했다.이 같은 상황이 계속되며 국제사회에서는 나토까지 이번 중동 분쟁에 끼어들게 되는 게 아니냐는 우려가 나온다. 이란과 약 534㎞ 국경을 맞대고 있는 나토 회원국 튀르키예를 겨냥한 공격은 나토 상호방위 조항을 발동시켜 32개 회원국 전체를 전쟁에 휘말리게 만들 수 있다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 같은 날 미 뉴스맥스와의 인터뷰에서 “나토는 전방위적으로 회원국 영토를 한 치도 빠짐없이 방어할 것”이라고 말했다.이같이 전선을 확대하는 이란이 물밑에서는 협상을 추진하고 있다는 관측도 제기된다. 뉴욕타임스(NYT)는 이란 정보부 요원들이 제3국 정보기관을 통해 간접적으로 미 중앙정보국(CIA)과 접촉해 분쟁 종식 조건을 논의하자고 제안했다고 보도했다.액시오스도 이란이 지난 며칠간 걸프 국가들과 그 주변국을 통해 미국 측에 접촉을 시도했지만, 트럼프 행정부가 응답하지 않았다고 전했다.최영권 기자