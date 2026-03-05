국제 美어뢰 공격에 이란 호위함 침몰 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/03/06/20260306004003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-05 18:12 입력 2026-03-05 18:12 이미지 확대 美어뢰 공격에 이란 호위함 침몰 4일(현지시간) 스리랑카 영해 인근 해상에서 항해 중이던 이란 해군 호위함 ‘아이리스 데나’호가 미국 해군 고속공격잠수함이 발사한 어뢰에 맞아 불길과 물기둥에 휩싸여 있다(위 사진). 아래 사진은 전함이 폭발 이후 침몰하는 모습.미국 국방부 제공·AFP 연합뉴스 4일(현지시간) 스리랑카 영해 인근 해상에서 항해 중이던 이란 해군 호위함 ‘아이리스 데나’호가 미국 해군 고속공격잠수함이 발사한 어뢰에 맞아 불길과 물기둥에 휩싸여 있다(위 사진). 아래 사진은 전함이 폭발 이후 침몰하는 모습. 미국 국방부 제공·AFP 연합뉴스 2026-03-06 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란 호위함을 공격한 미국 군함의 종류는? 고속공격잠수함 구축함