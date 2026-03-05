메뉴
美어뢰 공격에 이란 호위함 침몰

수정 2026-03-05 18:12
입력 2026-03-05 18:12
美어뢰 공격에 이란 호위함 침몰
美어뢰 공격에 이란 호위함 침몰 4일(현지시간) 스리랑카 영해 인근 해상에서 항해 중이던 이란 해군 호위함 ‘아이리스 데나’호가 미국 해군 고속공격잠수함이 발사한 어뢰에 맞아 불길과 물기둥에 휩싸여 있다(위 사진). 아래 사진은 전함이 폭발 이후 침몰하는 모습.
미국 국방부 제공·AFP 연합뉴스


4일(현지시간) 스리랑카 영해 인근 해상에서 항해 중이던 이란 해군 호위함 ‘아이리스 데나’호가 미국 해군 고속공격잠수함이 발사한 어뢰에 맞아 불길과 물기둥에 휩싸여 있다(위 사진). 아래 사진은 전함이 폭발 이후 침몰하는 모습.

미국 국방부 제공·AFP 연합뉴스
2026-03-06 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
