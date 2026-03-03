핵우산 펼치는 프랑스 “핵탄두 늘릴 것”

마크롱, 유럽 핵탄두 확대 공식화
“영국·독일·벨기에 등 동참” 주장
나토 핵공유 대체 아닌 ‘보강’ 강조
AP통신 등에 따르면 마크롱 대통령은 이날 르테메레르 핵잠수함이 배치된 일롱그섬 해군기지에서 “우리 억지력이 현재와 미래에도 확실한 파괴력을 유지하도록 보장하는 게 내 책임”이라며 “핵탄두 숫자를 늘리기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 “자유로워지려면 두려움의 대상이 돼야 한다”며 ‘전략적 자율성’을 거듭 강조했다. 다만 핵무기 수는 구체적으로 밝히지 않았다.
프랑스는 현재 약 290기의 핵탄두를 보유한 것으로 추정된다. 유럽 내 핵보유국은 영국과 프랑스뿐이다. 독일·벨기에·네덜란드·이탈리아·튀르키예 등 일부 나토(북대서양조약기구·NATO) 회원국에는 미국 핵무기가 배치돼 있다. 유럽 안보가 사실상 ‘미국 핵우산’에 기대온 구조다.
마크롱 대통령은 도널드 트럼프 미국 행정부가 유럽 안보에서 발을 뺄 가능성을 거론하며 프랑스 핵우산 구상을 제안해왔다. 그는 프랑스의 새 핵 교리에 영국·독일·폴란드·네덜란드·벨기에·그리스·스웨덴·덴마크가 동참한다고 밝혔다. 다만 이번 조치는 나토 핵 공유 체계를 대체하는 것이 아니라 “보강”이라고 선을 그었다.
마크롱 대통령은 “독일이 핵심 파트너”라고 강조했다. 양국은 이날 공동성명을 통해 고위급 핵운영 그룹을 신설하고 교리와 전략 협력을 조율하기로 했다.
유승혁 기자
2026-03-04 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
마크롱 대통령이 발표한 프랑스 핵정책의 변화는?