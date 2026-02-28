트럼프, 또 ‘의회 패싱’ 논란 속 이란 공습…핵·미사일 동시 압박

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 텍사스주 코퍼스 크리스티 항구에서 연설하고 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 테헤란에서 폭발이 발생한 뒤 연기가 도시 스카이라인 위로 치솟자 시민들이 지켜보고 있다. 2026. 02. 28일. AP 뉴시스

미국이 28일(현지시간) 이스라엘과 함께 이란 수도 테헤란 등을 전격 공습한 배경에는 핵 협상 결렬에 대한 판단이 자리한 것으로 보인다. 외교적 해법이 더는 유효하지 않다고 보고 군사적 압박으로 방향을 튼 셈이다.이달 들어 세 차례 진행된 핵 협상은 지난 26일 스위스 제네바 3차 회담에서도 접점을 찾지 못했다. 미국은 우라늄 농축을 0%로 되돌리고 이미 농축된 300kg의 우라늄을 넘기라는 요구와 함께 포르도·나탄즈·이스파한 핵시설 해체를 요구했다. 탄도미사일 억제와 중동 내 대리 세력 지원 중단도 조건에 포함된 것으로 전해졌다.이란은 이를 주권 침해로 규정하며 거부했다. 결국 도널드 트럼프 대통령은 “이란은 핵 야망을 포기할 모든 기회를 거부했다”며 군사행동을 선택했다.이번 공격은 단순히 핵시설에 국한되지 않았다. 트럼프 대통령은 연설에서 “그들의 미사일과 미사일 산업을 완전히 초토화할 것”이라고 밝혔다. 이는 이란의 핵무기 개발 차단을 넘어, 중동 내 이스라엘과 미군을 위협할 수 있는 군사 역량 자체를 제거하려는 의도로 해석된다.정치적 계산도 깔렸다는 분석이 나온다. 극심한 경제난과 내부 소요로 이란 체제가 취약한 상황을 기회로 삼았을 가능성이 제기된다. 11월 중간선거를 앞두고 외교·안보 분야에서 성과를 내겠다는 승부수라는 시각도 있다. 친이스라엘 기조를 유지해온 트럼프 대통령이 네타냐후 총리의 지속적인 설득을 수용했다는 관측도 나온다.관건은 이란의 대응이다. 이란은 보복을 공언한 상태다. 대응 수위에 따라 조기 봉합에서 전면전 확산까지 다양한 시나리오가 가능하다. 정권 교체 수준으로 확전될 경우 지상군 투입이 불가피하다는 점에서 미국 역시 부담을 안고 있다.한편 이번 작전은 의회 승인을 거치지 않은 채 진행됐다. 상원 군사위원회 민주당 간사인 잭 리드 의원은 사전 통보를 받지 못했다고 밝혔고, 뉴욕타임스는 헌법상 전쟁 선포 권한은 의회에 있다고 지적했다. 트럼프 대통령이 또다시 ‘의회 패싱’을 반복했다는 비판이 제기되는 대목이다.트럼프 대통령은 연설에서 이번 작전을 전쟁으로 인식하고 있음을 시사했다. 향후 미국의 추가 군사행동 여부와 이란의 보복 수위가 중동 정세를 좌우할 핵심 변수가 될 전망이다.김유민 기자