미국, 이란에 ‘일몰 없는 핵 합의’ 요구

핵무기 영구 봉쇄 목적

이미지 확대 테헤란 시내 배경의 이란 국기. AP 연합뉴스.

2026-02-27 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란과 핵 협상 중인 미국 행정부가 이란과 향후 체결할 핵 합의에서 ‘일몰 조항 배제’를 요구한 것으로 알려졌다. 미국은 3차 회담 직전 이란 정권의 자금줄과 무기 공급 체계를 겨냥한 제재를 부과하며 전방위 압박에 나섰다.25일(현지시간) 미 정치 매체 악시오스에 따르면 도널드 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프는 전날 워싱턴에서 비공개로 진행된 친이스라엘 로비 단체 모임에서 “우리는 이란과의 협상을 ‘일몰 조항이 없다’는 전제하에 시작한다”고 말했다고 미 관계자와 소식통들이 전했다. 윗코프 특사는 또 “협상이 타결되든 안 되든 우리의 전제는 ‘당신들은 남은 생애 동안 규칙을 준수해야 하는 것’”이라고 밝힌 것으로 전해졌다.2015년 버락 오바마 행정부에서 체결됐다가 트럼프 1기 행정부가 2018년 일방적으로 파기한 이란 핵 합의에는 ‘일몰 조항’이 포함됐다. 당시 합의에 따르면 이란 핵 프로그램에 대한 대부분의 제한 조치는 서명 이후 8~25년 뒤 점진적으로 만료되게 돼 있었다. 윗코프 특사의 발언은 현 트럼프 행정부가 효력을 영구화한 강력한 합의를 마련하겠다는 입장을 피력한 것으로 풀이된다.그는 아울러 현재 핵 협상의 핵심 쟁점은 이란의 우라늄 농축 능력과 기존 농축 우라늄 비축분 처리 문제라고 짚었다. 이어 현재 협상이 이란의 핵 문제에 집중돼 있으나 합의 타결 후에는 이란의 미사일 프로그램과 중동의 대리 세력 지원 문제를 놓고 후속 협상을 이어가길 바란다고 밝혔다.미국은 최우선 의제인 핵 문제 외에도 이란의 탄도미사일, 이란 주변국 대리 무장 세력 지원 등도 논의하자는 입장이지만 이란은 핵 문제 외엔 논의 테이블에 올릴 수 없다는 입장이다.스위스 제네바에서 예정된 미국과 이란간 3차 핵 협상을 하루 앞두고 미국은 이란산 원유 및 무기 판매 등을 지원하는 개인과 단체에 대한 추가 제재를 발표하며 압박을 이어갔다.미 재무부는 이날 발표한 보도자료에서 “총 수억 달러 상당의 이란산 원유와 석유 제품, 석유화학제품을 운송한 다수의 ‘그림자 선단’ 선박과 그 소유주·운영자를 제재한다”고 발표했다. 또 이란과 튀르키예, 아랍에미리트(UAE) 등지에서 이란의 탄도미사일과 첨단 재래식 무기 개발 지원에 관여한 개인·기관·선박 30여명(개)을 제재 대상에 올렸다.조희선 기자