트럼프 으름장 탓? 갤럽, 88년 만에 대통령 지지율 조사 중단

36% 최저 지지율에 지속 부담

트럼프도 툭하면 “조작된 조사”

갤럽 “정치 외압 없었다” 선 그어

2026-02-13 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 여론조사 전문 조사업체 ‘갤럽’이 88년 만에 대통령 지지율 조사를 중단했다고 미 정치전문 매체 더힐이 11일(현지시간) 보도했다.갤럽은 이날 성명을 통해 올해부터 개별 정치인의 직무수행 지지도와 호감도 조사를 발표하지 않겠다고 밝혔다. 이어 “지도자 평가는 갤럽 역사의 일부였다. 동시에 이런 지표의 맥락도 바뀌었다”며 “지지율은 현재 광범위하게 생산·집계·해석되고 있어 더 이상 갤럽이 독보적인 기여를 할 수 있는 영역이 아니다”라고 설명했다.갤럽은 1936년 미 대선 당시 공화당의 승리를 예측한 경쟁업체와 달리 민주당 프랭클린 루스벨트 후보의 당선을 정확히 예측하며 미국을 대표하는 여론조사 기관으로 성장했다. 특히 1937년부터 정기적으로 발표한 대통령 직무수행 지지율은 국정운영에 대한 여론을 보여주는 가장 대표적인 지표로 평가돼 왔다.이번 조사 중단은 도널드 트럼프 대통령의 지지율이 역대 최저를 경신하는 여론조사가 계속해서 발표되는 가운데 나왔다. 트럼프 대통령은 취임 직후인 지난해 1월 47%의 지지율을 기록했고 지난해 12월 마지막 조사에서는 36%로 떨어졌다. 더힐은 “12월 지지율은 1930년대 여론조사를 시작한 이후 해당 업체가 기록한 최저 수준에 속한다”고 전했다.이 때문에 일각에서는 트럼프 대통령의 압력이 갤럽 결정에 영향을 미친 게 아니냐는 해석이 제기되고 있다. 그는 최근 트루스소셜에 “가짜 여론조사와 조작된 여론조사는 범죄로 다뤄져야 한다”고 주장하는 등 여론조사에 자주 불만을 드러냈다. 지난달 뉴욕타임스(NYT)가 새로운 대통령 지지율 여론조사 결과를 발표해 트럼프 대통령 지지율이 40%로 2025년 9월 대비 3%포인트 하락했다고 보도하자, 트럼프 대통령은 기존 명예훼손 소송을 확대하겠다고 위협하기도 했다.갤럽은 정치적 압력은 없었다는 입장이다. 더힐의 관련 질의에 갤럽 측은 “이는 오로지 갤럽의 연구 목표와 우선순위에 기반한 전략적 전환”이라고 답변했다.최영권 기자