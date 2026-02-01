여성 위에 엎드린 앤드루 ‘파문’ 버킹엄에 엡스타인 초청도 확인

美법무부, 前영국 왕자 사진 공개

누운 여성 만지는 사진에 英 발칵

스타머 총리 “의회 출석, 증언해야”

이미지 확대 미 법무부가 지난달 30일(현지시간) 공개한 ‘엡스타인 파일’ 사진에서 영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤드루 전 왕자가 바닥에 누운 여성 위로 무릎을 꿇고 있다.

AP 연합뉴스

2026-02-02 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고 엘리자베스 2세 영국 여왕의 차남이자 찰스 3세 국왕의 동생인 앤드루 전 왕자가 미국의 억만장자 제프리 엡스타인의 미성년자 성착취 범죄에 연루됐다는 또 다른 의혹이 제기돼 파장이 일고 있다.1일(현지시간) BBC와 가디언 등 영국 매체에 따르면 미 법무부가 지난 30일 추가로 공개한 300만 페이지 분량의 ‘엡스타인 파일’에는 앤드루 전 왕자가 한 여성과 함께 있는 모습이 담긴 사진이 포함됐다.사진 속 앤드루 전 왕자는 바닥에 누워있는 여성의 배 부분을 손으로 만지거나, 누운 여성 옆에 무릎을 꿇은 채 바닥에 양팔을 짚고 카메라를 응시하고, 여성의 옆구리를 만진 채 그녀의 얼굴을 보고 있다. BBC는 사진 속 배경이 엡스타인의 뉴욕 저택 내부 모습과 일치하는 것으로 보인다고 전했다.앤드루 전 왕자와 엡스타인이 가까운 사이였음을 보여주는 자료도 공개됐다.뉴욕타임스에 따르면 엡스타인은 2010년 앤드루에게 보낸 이메일에서 “내가 아는 친구 한 명을 저녁 식사에 초대하고 싶은데 함께하면 좋을 것 같다”며 그 ‘친구’는 26세 러시아 여성으로, 똑똑하고 아름답다고 전했다. 앤드루는 답장에서 그 여성을 만나면 “기쁘겠다”며 관심을 드러냈다.이번 파일에는 앤드루 전 왕자가 엡스타인을 2010년 9월 버킹엄궁으로 초청했음을 시사하는 문서도 포함됐다.앤드루 전 왕자는 2001년 당시 엡스타인에 고용된 직원이었던 미성년 여성 버지니아 주프레를 성폭행했다는 의혹에 휩싸였다. 앤드루는 2022년 주프레가 낸 소송에서 합의했지만, 현재까지 의혹을 계속 부인하고 있다. 이 외에도 각종 추문으로 논란이 된 그는 지난해 말 왕자 칭호 등을 박탈당했다.앤드루 전 왕자 관련 문서가 추가로 공개되자 키어 스타머 영국 총리는 그가 미국 의회에 출석해 엡스타인의 과거 범죄 사실에 관해 알고 있는 것을 증언해야 한다고 촉구했다. 스타머 총리는 “정보를 가진 사람은 누구든 그 정보를 공유할 준비가 돼 있어야 한다”고 강조했다.조희선 기자