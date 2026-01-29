“케이크만큼 맛있다” 인기 단백질 보충제, 분석해보니 ‘탄수화물 몽땅’

이미지 확대 단백질 파우더 보충제 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 미국의 단백질 보충제 업체 홈즈 뉴트리션이 자사 단백질 파우더로 쿠키를 구울 수 있다며 인스타그램 계정에 공개한 사진. 이 업체의 단백질 보충제 제품들은 포장지에 기재된 성분 표시와 달리 단백질보다 탄수화물이 다량 함유된 것으로 분석됐다.

이미지 확대 미국의 단백질 보충제 업체 홈즈 뉴트리션이 자사 단백질 파우더로 쿠키나 컵케이크, 머핀 등을 구울 수 있다며 인스타그램 계정에 공개한 사진. 이 업체의 단백질 보충제 제품들은 포장지에 기재된 성분 표시와 달리 단백질보다 탄수화물이 다량 함유된 것으로 분석됐다.

이미지 확대 미국의 단백질 보충제 업체 홈즈 뉴트리션의 단백질 보충제 제품들은 포장지에 기재된 성분 표시와 달리 단백질보다 탄수화물이 다량 함유된 것으로 분석됐다. 해당 제품을 몇년간 이용했던 한 누리꾼이 성분 분석을 의뢰한 결과 1회 제공량(29.7g)당 단백질은 11.5%(약 3.4g)에 불과했고, 탄수화물은 70.2%(22g)에 달한 것으로 나타났다. 레딧 캡처

이미지 확대 미국의 단백질 보충제 업체 홈즈 뉴트리션이 자사 단백질 파우더로 쿠키를 구울 수 있다며 인스타그램 계정에 공개한 사진. 이 업체의 단백질 보충제 제품들은 포장지에 기재된 성분 표시와 달리 단백질보다 탄수화물이 다량 함유된 것으로 분석됐다. 사진은 ‘식이섬유’(dietary fiber)가 ‘시기섬유’(dietaty fiber)로 맞춤법이 틀린 채 기재된 성분 표시. 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국에서 케이크만큼 맛있다는 입소문으로 호평을 받은 단백질 보충제 제품이 성분 분석 결과 단백질보다는 탄수화물 함량이 훨씬 많은 것으로 드러나 논란이다.해당 제품을 먹고 “너무 맛있어서 믿기 힘들 정도”라고 극찬했던 소비자들은 성분 표기가 거짓이었다는 사실에 허탈함을 넘어 분노하고 있다.문제의 제품을 출시한 업체는 캘리포니아에 본사를 둔 홈즈 뉴트리션. 이 업체는 다양한 맛의 단백질 보충제를 선보여 인기를 얻었다. 특히 디저트 간식에 견줄 정도로 맛있다는 점을 앞세웠다. 공식 인스타그램 계정에서도 단백질 파우더를 이용해 쿠키나 머핀, 컵케이크 등을 만든 사례를 올려 홍보했다.단백질 보충제 한 봉지 가격은 70~75달러(약 10만원) 수준으로, 보통 50달러 내외의 다른 단백질 보충제에 비해 비싼 가격에 판매됐다.제품 포장에 적힌 성분 표시에 따르면 1회 제공량(29.7g)당 단백질 22g과 탄수화물 4g이 함유돼 있었다.지난 몇 년간 헬스 매니아들과 운동 관련 인플루언서들은 해당 제품이 단백질 보충제인데도 맛이 뛰어나다고 놀라워하면서 적극 추천해 왔다.한 틱톡커는 2023년 2월 영상에서 “이건 정말 세상에서 제일 맛있는 단백질 보충제다. 매일 디저트를 먹는 것 같다”고 추켜세웠다.그는 이후에도 단백질 보충제를 넣어 컵케이크를 굽는 모습을 선보이며 구독자들에게 해당 제품을 추천했다.그러나 단백질 보충제가 과연 그렇게 맛이 좋을 수 있는지, 무엇보다 단백질 보충제로 쿠키나 케이크를 굽는 게 가능한지 의문을 품는 이가 있었다.온라인 커뮤니티 레딧의 한 사용자는 공인된 실험실에 의뢰해 홈즈 뉴트리션의 초콜릿 케이크, 레몬 케이크, 시나몬 크럼 케이크 등 단백질 보충제 3종에 대한 성분 분석 실험을 진행했다.분석 결과 홈즈 뉴트리션의 단백질 보충제에는 실제로 1회 제공량당 단백질이 3.4g밖에 들어 있지 않았다. 성분 표시에 기재된 22g에는 턱없이 부족한 양이었다.무엇보다도 소비자들을 경악하게 한 결과는 탄수화물 함유량이었다. 홈즈 뉴트리션 제품의 1회 제공량당 탄수화물은 약 21g으로, 성분 표시에 기재된 4g의 5배가 넘는 양이었다.분석 결과가 공개되자 누리꾼들은 믿기지 않는다는 반응을 나타냈다.실험 결과를 공개한 글쓴이는 “평소 홈즈 뉴트리션 제품의 맛이 너무 좋아서 진짜인지 의심스러웠다”고 성분 분석을 의뢰한 배경을 설명했다. 그는 “단백질 보충제가 실제로 케이크 반죽 맛이 날 리가 없었다”면서 문제의 제품들은 단백질 보충제라는 이름으로 판매된 사실상 케이크 반죽이나 다름없었다고 지적했다.그러면서 진짜 단백질 보충제로는 케이크를 구울 수 없다고 지적했다.성분 표시를 거짓으로 기재하는 것은 단순히 소비자 기만에 그치는 것이 아닌 누군가에겐 생명에 위협이 될 수 있다. 한 누리꾼은 당뇨병을 앓는 가족이 해당 제품을 먹은 뒤 건강을 해쳤다고 전했다.지난해 말 한 유튜버는 홈즈 뉴트리션이 단백질과 탄수화물 함량뿐만 아니라 성분 표시가 전반적으로 부실하다면서 업체 측이 성분 표시를 임의로 지어냈을 가능성이 있다고 의혹을 제기했다.홈즈 뉴트리션의 성분표에 ‘식이섬유’(dietay fiber)가 ‘시기섬유’(dietay fiber)와 같이 맞춤법이 틀리게 기재돼 있었다.또 사탕수수 설탕이 성분 목롞에 포함돼 있으면서도 첨가당으로 표시되지 않은 점도 지적됐다. 당분 함량 표시는 당뇨병 환자의 목숨을 위태롭게 할 수 있다는 점에서 반드시 정확하게 기재돼야 한다.의혹이 제기되자 지난해 3월 홈즈 뉴트리션 측은 온라인몰에서 자사의 모든 단백질 보충제 제품을 철수했다. 그리고 올해 1월 현재 해당 제품들은 여전히 판매되지 않고 있으며, 성분 분석 실험 결과에 대한 언급도 하지 않고 있다.다만 업체 측은 ‘장기간 지속된 제조상의 문제로 제품을 철수했다’고만 설명했다. 이후엔 “인종차별적 증오범죄 협박을 받았다”고 주장하며 회사 웹사이트 자체를 폐쇄했다.이번 사태를 조명한 한 유튜버는 “공인된 기관의 검증을 거치지 않은 제품은 그들이 홍보하는 효과가 없거나 과장된 내용이 있을 가능성이 높다”면서 “아무리 유명한 제품이라도 제대로 된 인증을 거쳤는지 확인하고 의심해 보는 것이 좋다”고 조언했다.신진호 기자