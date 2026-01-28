“85초 남았다”… 지구종말시계, 자정에 가장 근접

미국 BSA, 지난해보다 4초 앞당겨

핵무기 통제 약화·AI 우려 등 반영

이미지 확대 미국 핵과학자회 소속 과학자들이 지난 23일(현지시간) 워싱턴DC 카네기국제평화재단에서 열린 기자회견에서 지구 종말을 가리키는 ‘자정’까지 85초가 남았다고 적힌 시계 모형을 공개하고 있다.

워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-01-29 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘지구종말시계’(Doomsday Clock)가 지구 멸망 시점을 뜻하는 자정에서 85초 전으로 앞당겨졌다. 이는 지구종말시계가 만들어진 1947년 이후 가장 자정에 근접한 시간이다.미국 핵과학자회(BSA)는 28일(현지시간) 핵보유국인 미국, 중국, 러시아의 공격적인 행보, 핵무기 통제 약화, 우크라이나와 중동의 분쟁, 인공지능(AI)에 대한 우려 등을 세계적 재앙을 초래할 위험 요인으로 꼽으며 지구종말시계를 지난해보다 4초 더 앞당겼다. 자정은 더는 지구에 생명체가 살 수 없는 시점을 뜻한다.핵과학자회 과학·안보위원회 의장인 대니얼 홀츠 교수는 AI로 인한 잘못된 정보와 가짜뉴스의 증가를 우려하는 한편, “세계가 ‘우리 대 그들’이라는 식의 제로섬 방식으로 분열한다면, 결국 모두가 패배할 가능성이 커진다”고 우려했다.지구종말시계가 처음 만들어진 1947년에는 자정까지 7분 남아 있었지만, 소련이 핵폭탄 시험에 처음 성공한 1949년 자정 3분 전으로 조정됐다. 인류가 가장 안전했던 해는 미국과 소련이 전략핵무기 감축에 합의한 ‘전략무기감축조약’(뉴스타트)을 체결한 1991년으로, 당시 시간은 자정 17분 전이었다.최영권 기자