세계 GDP 25% 규모… EU-인도 FTA 타결

19년 협상 마침표… 내년 발효

2026-01-28 12면

유럽연합(EU)과 인도가 2007부터 19년간 협상을 이어온 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 그간 지지부진했던 협상은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 전 세계를 상대로 한 ‘관세 전쟁’ 속에 급물살을 탔다.27일(현지시간) AFP통신, 로이터통신에 따르면 나렌드라 모디 인도 총리는 이날 수도 뉴델리에서 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 앞두고 FTA를 최종 타결했다고 직접 밝혔다.모디 총리는 “전 세계가 이 협정을 ‘모든 협정의 어머니’로 부르고 있다”고 의미를 부여하며 “14억 인도 국민과 수백만명의 EU 국민에게 많은 기회를 가져다줄 것”이라고 전했다. 또 이번 협정이 “세계 국내총생산(GDP)의 25%, 세계 무역의 3분의 1을 차지한다”고도 강조했다.모디 총리와 폰데어라이엔 집행위원장은 이날 정상회담을 연 뒤 FTA 체결을 공식 발표할 예정이다. 폰데어라이엔 위원장은 최근 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제국인 인도와 FTA 협정을 체결함으로써 유럽 국가들이 ‘선점 효과’를 얻을 것이라고 밝힌 바 있다.EU는 세계 최대 인구국인 인도를 미래의 중요한 시장으로 주목해왔고, 인도 역시 EU가 자국 인프라 확충과 일자리 창출에 필요한 기술과 투자의 원천이 될 것이라고 보고 있다. 인도 정부 관계자들에 따르면 이번 협정의 공식 서명은 5~6개월간의 법적 검토를 마친 후 이뤄질 예정이며, 협정은 내년 중 발효될 것으로 예상된다.EU는 인도의 최대 상품 무역 상대다. 양측 무역 규모는 10년간 90% 성장해 연 1375억 달러(약 199조원)에 달한다. 이는 인도 전체 교역의 12% 이상을 차지하는 규모다.양측의 FTA 협상은 2007년 시작됐으나 관세 인하와 특허권 보호 문제 등으로 2013년 중단됐고, 2022년 재개됐다. 올해 들어 트럼프 대통령의 관세 압박을 동시에 받은 양측은 FTA 협상에 속도를 낸 끝에 결실을 맺었다.조희선 기자