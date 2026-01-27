세계 GDP 25% 규모… EU-인도 FTA 타결

19년 협상 마침표… 내년 발효
27일(현지시간) AFP통신, 로이터통신에 따르면 나렌드라 모디 인도 총리는 이날 수도 뉴델리에서 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 앞두고 FTA를 최종 타결했다고 직접 밝혔다.
모디 총리는 “전 세계가 이 협정을 ‘모든 협정의 어머니’로 부르고 있다”고 의미를 부여하며 “14억 인도 국민과 수백만명의 EU 국민에게 많은 기회를 가져다줄 것”이라고 전했다. 또 이번 협정이 “세계 국내총생산(GDP)의 25%, 세계 무역의 3분의 1을 차지한다”고도 강조했다.
모디 총리와 폰데어라이엔 집행위원장은 이날 정상회담을 연 뒤 FTA 체결을 공식 발표할 예정이다. 폰데어라이엔 위원장은 최근 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제국인 인도와 FTA 협정을 체결함으로써 유럽 국가들이 ‘선점 효과’를 얻을 것이라고 밝힌 바 있다.
EU는 세계 최대 인구국인 인도를 미래의 중요한 시장으로 주목해왔고, 인도 역시 EU가 자국 인프라 확충과 일자리 창출에 필요한 기술과 투자의 원천이 될 것이라고 보고 있다. 인도 정부 관계자들에 따르면 이번 협정의 공식 서명은 5~6개월간의 법적 검토를 마친 후 이뤄질 예정이며, 협정은 내년 중 발효될 것으로 예상된다.
EU는 인도의 최대 상품 무역 상대다. 양측 무역 규모는 10년간 90% 성장해 연 1375억 달러(약 199조원)에 달한다. 이는 인도 전체 교역의 12% 이상을 차지하는 규모다.
양측의 FTA 협상은 2007년 시작됐으나 관세 인하와 특허권 보호 문제 등으로 2013년 중단됐고, 2022년 재개됐다. 올해 들어 트럼프 대통령의 관세 압박을 동시에 받은 양측은 FTA 협상에 속도를 낸 끝에 결실을 맺었다.
