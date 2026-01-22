국제 [속보] 美 쿠팡 투자사 “한국 정부가 차별적 대우” 조사 요청-로이터 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/01/22/20260122500300 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-01-22 20:25 입력 2026-01-22 20:25 이미지 확대 30일 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장의 동시통역기 착용 요구에 답변하고 있다. 2025.12.30안주영 전문기자 쿠팡의 주요 미국 투자사인 그리노크스와 알타미터는 22일(현지시간) 한국 정부의 차별적 처우에 관해 미국 정부에 조사 및 무역 제재 조치를 요청했다고 로이터 통신이 보도했다. 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 그리노크스와 알타미터가 미국 정부에 요청한 조치는? 조사 및 무역제재 투자 확대