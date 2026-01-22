[속보] 美 쿠팡 투자사 “한국 정부가 차별적 대우” 조사 요청-로이터

이미지 확대 30일 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장의 동시통역기 착용 요구에 답변하고 있다. 2025.12.30안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

쿠팡의 주요 미국 투자사인 그리노크스와 알타미터는 22일(현지시간) 한국 정부의 차별적 처우에 관해 미국 정부에 조사 및 무역 제재 조치를 요청했다고 로이터 통신이 보도했다.권윤희 기자