롯데리아, 日서 싹 다 사라진다…젯데리아로 ‘완전 교체’ 무슨 일?

일본 내 롯데리아 매장 전경.

일본 내 롯데리아 전 매장이 ‘젯데리아’로 전환된다. 1972년 도쿄 니혼바시 다카시마야 백화점에 1호점을 연 이후 54년간 이어진 일본 롯데리아의 역사는 막을 내리게 됐다.21일 니혼게이자이신문에 따르면 현지 최대 외식 전문 기업 젠쇼홀딩스는 오는 3월을 목표로 일본 내 롯데리아 전 매장을 폐점한 뒤 젯데리아로 순차 전환하겠다고 밝혔다.젠쇼홀딩스는 2023년 롯데리아를 인수한 뒤 같은 해 9월 도쿄에 젯데리아 1호점을 열었다. 이후 기존 매장을 젯데리아로 바꿔왔다.이에 따라 2023년 1월 358개였던 롯데리아 매장은 지난해 말 기준 106개로 줄어든 반면 젯데리아는 172개로 급증했다.일본에서는 새 회계연도가 4월에 시작된다. 3월 말까지 기존 롯데리아라는 이름을 정리하고 4월부터는 ‘젠쇼의 젯데리아’로 새 출발하겠다는 의지를 보인 것으로 풀이된다.젯데리아는 롯데리아 인기 메뉴인 ‘절품(ZEPPIN) 버거’의 ‘ZE’와 ‘카페테리아’의 ‘TERIA’를 합쳐 만든 이름이다. 패스트푸드와 카페의 중간 형태를 지향한다.젠쇼홀딩스는 브랜드 통합으로 원재료 공동 구매와 물류 일원화를 추진해 비용을 줄이고 매장 운영 효율을 높인다는 계획이다. 그동안 두 브랜드는 ‘절품 치즈버거’ 등 동일한 상품명을 사용했지만, 조달·제조·물류 체계가 달라 빵·패티·소스 등 원재료를 각각 따로 운영해왔다.업계 관계자들은 젯데리아의 등장이 일본 패스트푸드 업계 전반의 변화를 보여준다고 평가했다. 한 관계자는 “외식 시장 경쟁이 치열해진 상황에서 패스트푸드도 차별화가 필수”라며 “젯데리아는 패스트푸드이면서 카페라는 새로운 포지션을 노린 실험적 브랜드”라고 말했다.김성은 기자