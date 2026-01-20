중국 인구 감소, 한국보다 빨라...평균 1명도 안 낳아

이미지 확대 중국의 결혼 증명서. 바이두 캡처

중국이 4년 연속 출산율 감소로 합계출산율이 1명 이하로 떨어지면서 한국보다 더 빠른 인구 감소 추세를 보였다.중국 국가통계국은 19일 2025년 출산율이 사상 최저를 기록해 총인구가 339만명 줄어든 14억 4890만명을 기록했다고 밝혔다.2022년 이후 인구 감소세가 이어진 이래 가장 큰 폭으로 인구가 줄어든 것이다. 2025년 출생아 숫자는 792만 명으로 1949년 신중국 건국 이후 가장 적었다.싱가포르 연합조보는 20일 인구 전문가들을 인용해 중국의 합계출산율이 현재 인구가 유지될 수 있는 2.1명보다 훨씬 낮은 0.97명이라고 보도했다.미국 위스콘신매디슨대 산부인과의 이푸셴 박사는 작년 중국의 합계출산율이 0.97~0.98명이라고 추정했으며, 중국인구학회 부회장인 루제화 인민대 교수도 비슷하게 관측했다.루 교수는 “중국의 지난해 합계출산율은 한국(2024년 0.75명)보다 약간 높으며 싱가포르(0.97명)와 비슷할 것”이라고 말했다.합계출산율은 여성 1명이 평생 낳는 자녀 숫자로 한국은 합계출산율이 1.3명에서 17년 만에 1명 아래로 떨어졌지만, 중국은 3년밖에 걸리지 않았다.현재 출산율 추세가 유지된다면 중국 인구는 2070년 10억 명대로 줄어 2125년에는 4억 명밖에 남지 않을 수 있다.특히 2023년 세계 1위 인구대국 지위를 인도에 내준 이후 출산을 적극 장려하고 있는 중국 정부는 다양한 무상 보육 및 보조금 정책을 쏟아내고 있다.지난 7월 한 아동당 3세까지 연간 3600위안(약 76만원)을 보조금을 지급하기로 했으며 공립유치원 첫 해는 무상교육이 실시되며 출산도 거의 무료로 가능해졌다.하지만 소득 대비 높은 집값과 직장 내 압박에 시달리는 중국 젊은이들 사이의 ‘출산은 사치스러운 소비’란 인식을 없애기엔 역부족이란 평가다.윤창수 전문기자