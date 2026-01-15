백악관 담판 앞둔 그린란드 “덴마크령 남겠다”

그린란드·덴마크 총리 공동 회견

“나토 보호받는 게 가장 좋은 방법”

트럼프 “그린란드, 골든돔에 필수

美 아니면 중러가 가지게 될 것”

이미지 확대 13일(현지시간) 덴마크 코펜하겐의 한 의류 매장에 ‘Nu er det NUUK!’와 ‘마가’(미국을 다시 위대하게) 구호를 풍자한 ‘미국은 집으로 돌아가라’는 문구가 새겨진 모자가 전시돼 있다. ‘Nu er det NUUK!’는 덴마크어로 ‘이제는 충분하다’를 뜻하는 표현(nok)을 그린란드 수도 ‘누크’(Nuuk)로 바꾼 구호로 미국에 대한 반발 정서를 담고 있다.

코펜하겐 로이터 연합뉴스

그린란드 정부가 병합 야욕을 드러내고 있는 미국과의 담판을 하루 앞둔 13일(현지시간) 덴마크령으로 남겠다는 입장을 밝혔다. 미국은 JD 밴스 부통령이 나서 덴마크, 그린란드와 3자 회담을 갖는다.옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 이날 덴마크 코펜하겐에서 열린 공동 기자회견에서 “만약 지금 미국과 덴마크 중 하나를 선택해야 한다면 우리는 덴마크를 택할 것”이라고 말했다. 이어 “모두에게 분명한 사실은 그린란드는 미국의 소유물이 되거나 지배받기를 원하지 않는다는 점”이라고 강조했다.닐센 총리와 함께 기자회견에 나선 메테 프레데릭센 덴마크 총리도 “그린란드를 보호하는 가장 좋은 방법은 북대서양조약기구(나토)를 통한 것”이라며 “무력으로 국경을 바꿀 수 없고 그린란드는 사고파는 매물이 아니다”고 밝혔다. 14일 백악관에서 열리는 미국과의 회담을 하루 앞두고 양국 정상이 한목소리로 미국에 병합되지 않겠다는 의지를 내비친 것이다.백악관 회담은 밴스 미국 부통령 주재로 마코 루비오 미 국무장관, 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외교장관 등이 참석한다. 당초 루비오 장관이 회담을 주재할 예정이었으나 밴스 부통령이 나선 것으로 알려졌다. 미국이 이번 회담을 그만큼 중시하고 있다는 의미로 해석된다.이에 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 그린란드가 미국의 차세대 미사일 방어망인 ‘골든돔’ 건설 필수적이라며 재차 합병 욕심을 드러냈다. 또 “우리가 그린란드를 얻지 못하면 러시아나 중국이 그렇게 할 것”이라고 주장했다.워싱턴 임주형 특파원