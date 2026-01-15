美정부 ‘엔비디아 H200’ 빗장 풀어도… 정작 중국은 수입 통제

美 상무부, 조건부 수출 공식 승인

中 ‘특별한 경우’만 허용… 구매 제한

2026-01-15 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 행정부가 13일(현지시간) 엔비디아가 만드는 인공지능(AI) 반도체 중 두 번째로 강력한 성능을 가진 H200의 중국 수출을 공식 승인했다고 로이터통신이 보도했다. 하지만 중국은 H200 구매를 제한적으로만 승인하기로 방침을 정한 것으로 전해졌다.미국 상무부 산업안보국(BIS)은 이날 온라인 관보에 ‘고급 컴퓨팅 상품에 대한 개정 허가 심사 정책’을 게재했다. BIS가 발표한 수출 단서조항에 따르면 H200이 중국으로 수출되기 전 제3자 시험 기관의 기술적인 AI 성능 검증을 거쳐야 한다. H200을 구매하려는 중국 고객사는 충분한 보안 절차를 증명해야 하고, H200을 군사 목적으로 사용할 수 없다. H200의 대중국 수출량은 미국 내 고객 대상 판매 총량의 50%를 초과할 수 없다. 엔비디아는 미국 내 H200의 공급량이 충분함을 증명해야 한다. 이러한 조건들은 이번에 처음 설정됐다.앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 지난달 AI 반도체 대중 수출을 허용하는 대신 미국 정부에 25%의 수수료를 부과하겠다고 발표한 바 있다. 하지만 이러한 결정은 해당 반도체가 중국의 군사력을 강화하고 미국의 AI 우위를 약화시킬 것이라는 우려로 미국 정치권 전반의 중국 강경파들로부터 비판을 받아왔다.정작 중국은 H200 수입을 특별한 경우에만 허용하기로 했다. 미 정보통신(IT) 전문매체 디인포메이션에 따르면 중국은 H200 칩 구매 승인을 대학 연구·개발(R＆D) 랩 등과 같은 특별한 경우로 제한한다는 내용의 지침을 일부 기술 기업들에 통보했다. 중국은 당초 H200을 구매하는 기업들에 자국 AI 칩을 지정된 비율로 함께 사들이도록 요구하는 방안 도입을 검토했으나, 결과적으로 더 강경한 내용의 통제 방안을 마련했다는 분석이 나온다.디인포메이션은 “중국 당국은 지침에서 말한 ‘필요한 경우’에 대한 구체적인 가이드라인이나 허용 범위 등을 명확히 설명하지 않았다”며 “앞으로 미·중 관계가 개선될 경우 중국 정부가 입장을 완화할 가능성을 열어둔 것”이라고 분석했다.최영권 기자