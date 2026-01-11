“가담 땐 사형” 엄포에도… 이란 반정부 시위 격화, 100여명 사망

2주째 전국 동시 집회

이미지 확대 이란﻿ 반정부 시위가 ﻿격화하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 “미국은 도울 준비가 됐다”며 이번 사태에 개입할 수 있다는 입장을 내놨다. 한편 경제난으로 촉발된 이번 시위는 아야톨라 알리 하메네이(오른쪽) 최고 지도자를 중심으로 한 신정체제에 대한 불만으로 번지고 있다. 사진은 트럼프 대통령이 지난 9일(현지시간) 미 워싱턴DC 인근 메릴랜드주의 앤드루스 합동기지에서 플로리다로 향하기 위해 전용기에 탑승하며 엄지손가락을 치켜든 모습.

워싱턴DC·테헤란 로이터·UPI 연합뉴스

이미지 확대 지난 9일(현지시간) 하메네이가 이란 수도 테헤란에서 연설하며 손을 든 모습.

워싱턴DC·테헤란 로이터·UPI 연합뉴스

2026-01-12 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2주째 이어진 이란 반정부 시위가 당국의 강경 진압에도 들불처럼 확산하고 있다. 당국의 강경 진압으로 대규모 유혈사태가 발생한 가운데 미국은 군사행동 등 직접 개입 가능성을 타진하고 있다.AP통신은 10일(현지시간) 미국 인권 단체 인권운동가통신(HRANA)을 인용해 지난달 28일 시작한 이란 반정부 시위로 현재까지 최소 116명이 사망하고 2600명 이상이 구금됐다고 보도했다. 전날 기준으로 사망자는 65명이었는데, 크게 늘어난 것이다. 다만 사망자 중 시민과 군경이 각각 몇 명인지는 알려지지 않았다.이란 당국은 시위대를 ‘폭도’로 규정하며 강경 진압을 이어가고 있다. 모하마드 모바헤디아자드 이란 검찰총장은 이날 국영TV에 발표한 성명에서 시위에 참여하는 사람은 누구든 ‘신의 적’으로 간주해 사형에 처할 수 있다며 경고했다. 성명은 “국가를 배신하고 외세의 지배를 꾀하는 자들을 지체없이 재판에 넘길 것”이라며 “관용·연민이나 봐주기는 없다”고 강조했다.경제난이 촉발한 시위는 정부의 위협에도 좀처럼 열기가 사그라지지 않으며 2주 사이 100여개 도시로 확산했다.AFP통신이 입수한 영상을 보면 전날 시위대는 수도 테헤란 북부 지역에서 폭죽을 터뜨리고 냄비를 두드리며 ‘하메네이에게 죽음을’ 등 반정부 구호를 외쳤다. 이란에서 금기시됐던 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이를 비판하는 구호가 나온 것은 국민 여론이 얼마나 악화했는지를 단적으로 보여준다고 외신들은 전했다.일부 시위대는 ‘샤(국왕) 만세’를 외치며 1979년 이란 이슬람 혁명으로 몰락한 팔레비 왕조의 마지막 왕세자였던 레자 팔레비의 귀환을 요구하며 현 신정일치 체제에 불만을 표출했다.AFP에 따르면 이번 시위는 22세 여성이 히잡 사이로 머리카락이 보인다는 이유로 당국에 끌려가 살해된 사건에 반발해 2022~2023년 이어진 ‘히잡 시위’ 이후 최대 규모다.국제앰네스티(AI)는 “이란 당국이 시위대를 진압하는 과정에서 불법적인 무력 사용과 총기 사용, 자의적인 체포를 자행했다”며 강경 진압으로 사망·부상 피해가 확산하고 있다고 비판했다. 당국이 국민의 외부 소통을 막기 위해 인터넷과 전화선을 전면 차단한 상황이라 실제 피해는 더 클 수 있다는 관측도 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 미 정부 관계자들을 인용해 트럼프 행정부가 이란의 여러 군사 목표물을 겨냥한 대규모 공습을 포함해 필요 시 이란을 공격하는 방안에 대해 예비 논의를 진행했다고 보도했다. 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “미국은 도울 준비가 됐다”고 직접 개입 의사를 밝혔다.조희선 기자