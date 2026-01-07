中 ‘희토류 보복’ 확대 방침… “日, 3개월이면 6조원 손실 추산”

中, 日 수출 허가 심사 강화 검토 중

日 “유감”… 희토류 의존 높아 긴장

2026-01-08 2면

중국 정부가 일본에 이중용도 물자(민간용으로도 군용으로도 활용 가능한 물자) 수출을 금지한 가운데 민간용 희토류 수출 허가 심사까지 강화할 것으로 알려졌다.중국 관영 영자지 차이나데일리는 소식통의 말을 인용해 중국 당국이 일부 희토류 관련 품목의 일본 수출 허가 심사를 강화하는 방안을 검토 중이라고 7일 보도했다. 이중용도 물자 수출 금지와 더불어 민간용 희토류 수출 허가 심사도 강화하면 중국산 희토류의 대일 수출은 전면 중단될 것으로 관측된다.일본에서는 중국 의존도가 높은 희토류가 규제 대상에 포함될 경우 경제 전반에 충격이 불가피하다는 우려가 확산되고 있다. 일단 중국 측에 강한 유감을 표명하며 산업 전반에 미칠 파장을 예의주시하는 모습이다.일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 오전 기자회견에서 “매우 유감”이라고 말하고 외무성이 전날 중국 측에 항의 의사를 전하고 철회를 요청했다고 밝혔다.기히라 장관은 “이번 조치 대상 등을 포함한 내용에 분명하지 않은 점이 많아 우리나라 산업에 미치는 영향 등에 대한 언급은 자제하겠다”며 “내용을 자세히 조사하고 분석한 이후 필요한 대응을 검토해 가고자 한다”고 말했다. 그는 이번 수출 규제에 희토류가 포함되는지를 묻자 “아직은 불분명한 상황”이라고만 했다.지난달 31일 발표된 2026년도 이중용도 품목 목록에는 영구자석 재료인 사마륨, 영구자석 제조에 첨가되는 디스프로슘과 터븀, 조영제로 쓰이는 가돌리늄, 방사선 치료에 쓰이는 루테튬, 알루미늄 합금용으로 항공기 부품 등에 사용되는 스칸듐, 고체 레이저 제조용 이트륨 등 희토류 원소가 포함돼 있다.일본이 특히 긴장하는 희토류는 채굴·정제 전반에서 사실상 중국이 세계 시장에서 독점적 위치에 있다. 일본 싱크탱크인 노무라연구소에 따르면 희토류 수출 통제가 3개월간 지속될 경우 일본 경제에 연간 6600억엔(약 6조 1000억원)의 손실이 발생할 것으로 추산했다. 일본은 전기차(EV) 모터용 네오디뮴 자석에 사용되는 디스프로슘과 터븀 등 중희토류를 100%가까이 중국에 의존하고 있다.도쿄 명희진 특파원