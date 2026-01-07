“다리 뻗을 수도 없어”…캐나다 항공사 ‘닭장 좌석’ 영상에 SNS 공분

이미지 확대 웨스트젯 일반석 승객들이 다리를 뻗을 공간조차 없이 앞 좌석 밑에 무릎을 넣고 앉아 있다. 소셜미디어(SNS) 캡처

캐나다 항공사 웨스트젯의 극도로 좁은 일반석 좌석이 승객들의 거센 비난을 받고 있다. 다리를 뻗을 공간조차 없는 불편한 모습을 담은 영상이 소셜미디어(SNS)에 빠르게 퍼지면서 논란이 커지고 있다.최근 온라인 커뮤니티 레딧에는 웨스트젯을 이용한 부부가 좁은 좌석에 앉아 있는 영상이 공개됐다. 영상에는 두 승객이 다리를 뻗을 공간이 거의 없어 앞 좌석 밑에 무릎을 집어넣고 있는 모습이 담겼다.이 부부의 딸이 촬영한 이 영상에서 부모는 비좁은 공간에서 다리를 움직이려고 애쓰고 있었다. 게시물에 따르면 ‘프리미엄 좌석’ 값을 추가로 내지 않으면 뒤로 기대앉는 것조차 불가능했다고 한다.영상 속에서 딸이 “다리 쭉 뻗을 수 있어요?”라고 묻자, 부모는 “불가능해”라고 대답하며 웃었다. 잠시 후 부인은 남편에게 “다리 공간을 나눠 써야겠다”라고 농담했고, 딸은 “다른 쪽 다리 값도 내셔야 해요”라고 받아쳤다.이 영상은 SNS에서 급속도로 퍼지며 웨스트젯의 최신 항공기에 대한 비판을 불러일으켰다.한 레딧 사용자는 “그럼 웨스트젯은 타지 말아야겠네”라고 썼고, 다른 이용자는 “몇 시간이고 저렇게 앉느니 차라리 차를 몰고 가겠다”고 덧붙였다.일부는 안전 문제를 제기하기도 했다. 또 다른 사용자는 “만약 비상 착륙 상황이 발생하면 승무원들이 권고하는 충돌 대비 자세를 어떻게 취한단 말인가? 항공사가 좌석 몇 개 더 넣어서 돈을 더 벌자고 승객들은 다리가 부러지거나 얼굴을 다칠 수 있다”고 지적했다.그러나 외신에 따르면 웨스트젯 경영진은 이러한 변화를 옹호했다. 사만다 테일러 최고경험책임자는 성명을 통해 “객실은 모든 예산대에서 웨스트젯의 따뜻한 서비스를 제공하도록 신중하게 설계됐다”며 “이는 고객들에게 더 폭넓은 상품 선택권을 제공하려는 노력을 반영한다”고 말했다.김성은 기자