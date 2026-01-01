“유럽 해저 케이블 훼손 혐의”… 핀란드, 러시아발 선박 나포

우크라전 이후 발트해 통신선 위협

핀란드와 에스토니아를 잇는 해저 통신 케이블을 훼손한 의혹을 받는 러시아발 화물선이 핀란드만에서 나포됐다.1일(현지시간) 로이터통신, BBC에 따르면 핀란드 경찰은 전날 수도 헬싱키와 에스토니아 수도 탈린을 연결하는 핀란드만 해저 통신 케이블을 훼손한 혐의로 러시아발 선박 한 척을 나포했다고 밝혔다.경찰에 따르면 ‘핏부르크호’라는 이름의 이 선박은 세인트빈센트 그레나딘 국기를 달고 러시아 상트페테르부르크에서 출발해 이스라엘 하이파로 향하던 중이었다. 이 선박이 훼손한 것으로 추정되는 통신 케이블은 핀란드 통신사 엘리사 소유다. 엘리사는 성명을 통해 이번 일로 인해 서비스를 운영하는 데 차질은 없었다고 밝혔다.해당 화물선에 타고 있던 러시아, 조지아, 카자흐스탄, 아제르바이잔 국적의 승조원 14명은 모두 경찰에 억류됐다. 경찰은 이번 사건을 재물 손괴, 통신 방해 등의 혐의로 수사하고 있으며, 에스토니아를 비롯한 여러 국내외 당국과 협력하고 있다고 밝혔다.2022년 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 발트해에서는 해저 케이블이 손상되거나 절단되는 사고가 빈번하게 발생하고 있다. 서방 전문가와 정치 지도자들은 일련의 사건들이 우크라이나를 지원하는 유럽을 겨냥한 러시아의 ‘하이브리드 전쟁’의 일환이라고 보고 있다. 하이브리드전은 해저 케이블 훼손 같은 사보타주(파괴 공작)를 비롯해 사이버 공격, 허위 정보 유포 등 책임 소재를 가리기 어렵고 복합적인 공격 수단을 쓰는 것을 말한다.러시아는 지속적으로 연루 사실을 부인해왔으나 유럽 각국은 러시아가 배후로 의심되는 이러한 위협이 증가하자 군비 지출을 늘리는 등 대비책을 강화하고 있다. 독일은 잇따르는 사보타주를 ‘전쟁의 신호’로 간주한다는 내용을 담은 새 군사 계획을 최근 입안한 것으로 전해졌다.한편 이번 사건과 관련해 유럽연합(EU) 기술 주권 담당 수석 부집행위원장인 헤나 비르쿠넨은 엑스(X)에 EU집행위원회가 이번 사건을 예의주시하고 있으며, ‘하이브리드 위협’에 대응할 준비가 돼 있다고 밝혔다.조희선 기자