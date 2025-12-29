트럼프 “우크라 종전 합의 95% 도달” 낙관 속에도… 영토·원전 문제는 ‘평행선’

마러라고서 2시간 30분 정상회담

무산 가능성 언급하며 난항 시사

젤렌스키 ‘돈바스 양도 불가’ 일축

자포리자 운영 놓고도 이견 여전

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 회동한 뒤 공동 기자회견을 시작하기 전 악수하고 있다.

팜비치 AP 연합뉴스

2025-12-30 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 만나 우크라이나 종전 협상안에 대해 논의했지만 핵심 쟁점인 영토 문제 등을 놓고 여전히 합의점을 찾지 못했다. 트럼프 대통령은 합의에 ‘95% 가량’ 도달했다고 밝혔지만, 예상치 못한 일로 협상이 깨질 가능성도 언급했다.트럼프 대통령은 28일(현지시간) 자신의 별장인 플로리다주 마러라고 리조트에서 젤렌스키 대통령과 2시간 30분가량 회담한 뒤 취재진과 만나 “평화 협상이 어느 때보다 가까워졌다”고 말했다.그는 협상 타결 가능성을 묻는 질문에 “95% 정도라고 할 수 있다. 몇 주 안에 결과가 어떻게 될지 알게 될 것”이라면서도 “생각지도 못했던 사안이 협상을 무산시킬 수도 있다. 매우 어려운 협상이다”고 말했다. 여전히 많은 난관이 남았다고 인정한 것이다.젤렌스키 대통령은 “(트럼프 대통령이 제시한) 20개 조항의 평화안을 포함해 거의 모든 측면을 논의했다”며 “미국의 우크라이나에 대한 안전 보장은 100% 합의됐다”고 전했다. 앞서 트럼프 대통령은 우크라이나에 북대서양조약기구(나토)식 집단방위 조항에 준하는 안전보장을 언급했는데, 다시 한번 약속한 것으로 보인다.젤렌스키 대통령은 그러면서도 “우리의 입장은 매우 분명하다. 트럼프 대통령이 어려운 문제라고 말한 이유도 이 때문”이라며 “우리는 러시아와 다른 입장을 가지고 있다”라고 강조했다. 러시아가 요구하는 우크라이나 돈바스(도네츠크·루한스크주) 지역 전체 양도는 협의 대상이 아니라고 못박은 것이다.트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령은 또 다른 쟁점인 자포리자 원자력발전소 운영 역시 합의에 이르지는 못한 것으로 보인다. 트럼프 행정부 측은 우크라이나와 미국, 러시아가 공동으로 기업을 설립해 동등한 지분을 보유하며 미국이 최고경영자 역할을 하는 방식을 제안한 것으로 알려졌다. 반면 우크라이나는 러시아가 자포리자 원전 운영에 개입해선 안 된다는 입장이다.뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 이번 만남에서도 뚜렷한 돌파구를 마련했다는 느낌을 주지 못했다”고 평가했다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과 회담하기 전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 75분가량 통화했다. 크렘린궁은 두 정상 통화 후 우크라이나에 돈바스 지역을 완전히 포기하라고 재차 압박했다.워싱턴 임주형 특파원