앉았더니 ‘와르르’…“아웃백 ‘변기 붕괴’로 다쳤다” 美서 7200만원 소송

이미지 확대 미국 아웃백 스테이크하우스 매장 전경. 123rf

미국 플로리다주에서 한 남성이 레스토랑 화장실을 이용하던 중 변기가 갑자기 부서지며 심각한 부상을 입었다며 거액의 손해배상 소송을 제기했다. 피해자는 식당 측이 안전 관리를 소홀히 했다며 5만 달러(약 7200만원)를 청구했다.28일(현지시간) 뉴욕포스트 보도에 따르면, 플로리다주에 사는 마이클 그린은 아웃백 스테이크하우스를 상대로 화장실 이용 중 변기가 부서지며 “심각한 신체 부상”을 입었다는 내용의 소송을 제기했다.소송에 따르면 그린은 플로리다주 오칼라의 사우스웨스트 칼리지 로드에 위치한 아웃백 스테이크하우스 매장 화장실에서 사고를 당했다.그린은 소장에서 장애인 화장실 칸의 변기가 사용 중 “갑자기 부서지며 무너졌다”고 주장했다.법원 기록에 따르면 그린이 주장하는 부상은 “신체 중요 기능의 심각하고 영구적인 상실”부터 “삶의 즐거움을 누릴 능력의 상실”까지 다양하다.그는 식당 측이 변기를 “바닥에 제대로 고정하지 않은” 과실이 있다고 비난했다. 또한 이것이 “불합리하게 위험한 상황”을 만들었다고 주장했다.그린은 경영난을 겪고 있는 레스토랑 체인에 5만 달러의 손해배상을 요구하고 있다.지난 11월 초 아웃백 스테이크하우스는 실적 부진 매장 21곳을 폐쇄하고 회생 전략을 추진 중이다.변기 때문에 피해가 발생한 건 이번이 첫 사례는 아니다.플로리다의 한 던킨도너츠 매장은 “변기가 폭발해 배설물과 소변을 뒤집어썼다”는 남성 고객으로부터 피소당했다. 소송을 제기한 남성은 이 충격적인 사건으로 광범위한 심리적 피해를 입어 집중 치료가 필요했다고 주장했다.김성은 기자