한국, 23년 만에 1인당 국민소득 ‘이 나라’에 추월당했다

국제통화기금(IMF), 한국 1인당 GDP 3만 5960달러

대만 3만 7827달러…3만 4720달러 일본 2년째 압도

이미지 확대 대만 제2의 도시 가오슝의 전경. AFP 연합뉴스

국제통화기금(IMF) 자료에 따르면 대만이 올해 23년 만에 처음으로 1인당 소득에서 한국을 앞질렀다.1인당 소득은 한 국가의 국내총생산(GDP)을 총인구로 나눈 값으로, 국가 간 평균 부의 수준을 비교하는 지표다.대만은 지난해 일본을 처음 추월한 데 이어 올해는 한국까지 제치며 아시아 주요 경제국 가운데 빠른 성장세를 입증했다.24일 IMF 보고서에 따르면 한국의 1인당 소득은 3만 5960달러(약 5213만 원)로 대만의 3만 7827달러에 못 미쳤다.일본은 3만 4720달러로 싱가포르, 마카오, 홍콩, 대만, 한국에 이어 아시아 6위를 기록했다.대만 국가발전위원회는 이러한 성장이 세계 최대 반도체 위탁 생산업체인 TSMC의 활약과 인공지능 산업 발전 덕분이라고 설명했다.실제로 TSMC 연구실은 하루 3교대 근무로 24시간 불이 꺼지지 않는 ‘나이트호크 프로젝트’를 운영하며 생산성을 극대화하고 있다.반도체 산업의 비약적 성장에 힘입어 ‘실리콘 아일랜드’라는 명성을 얻은 대만은 이를 ‘인공지능 섬’으로 확장하려는 전략을 추진 중이다.한편 IMF는 2025년 중국의 1인당 소득을 1만 3810달러로 전망하며 아시아권에서 9위권에 머물 것으로 내다봤다.임금 수준은 한국이 대만이나 일본보다 훨씬 높다. 한국경영자총협회가 23일 발표한 ‘한국·일본·대만 임금 현황 국제 비교’ 보고서에 따르면 지난해 한국 상용근로자의 연 임금총액은 6만 5267달러로 대만(5만 3605달러)보다 16.2%, 일본(5만 2782달러)보다 23.7% 높았다.2011년만 해도 한국과 일본의 임금 수준은 비슷했지만, 이후 한국은 64.4%나 상승한 반면 일본은 34.2% 증가에 그쳤다.그러나 올해 한국의 경제성장률은 1%대에 머무는 반면, 대만은 7.3% 성장률을 기록할 것으로 전망돼 양국 간 격차는 더욱 벌어질 가능성이 제기된다.윤창수 전문기자