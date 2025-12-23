“낮에 남편 출근하면”…시누이가 폭로한 ‘새언니의 비밀’ 발칵 뒤집혔다

이미지 확대 말레이시아에서 한 여성이 남편 몰래 다른 남성과 비밀리에 결혼해 1년 넘게 ‘두 집 살림’을 해온 사실이 알려져 충격을 주고 있다. 페이스북

말레이시아에서 한 여성이 남편 몰래 다른 남성과 비밀리에 결혼해 1년 넘게 ‘두 집 살림’을 해온 사실이 알려져 충격을 주고 있다.22일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 말레이시아 여성 에킨 데라힘은 자신의 오빠와 결혼한 새언니가 태국 송클라주에서 다른 남성과 몰래 결혼식을 올린 뒤 이중생활을 이어왔다고 주장했다.폭로된 내용에 따르면 여성은 3년 전 데라힘의 오빠와 결혼했으나, 지난해 11월 태국에서 다른 남성과 비밀리에 두 번째 결혼을 했다. 이후 여성이 차 안에 숨겨둔 결혼 증명서가 가족들에게 발견되면서 꼬리를 잡혔다.여성은 남편이 출근한 낮에는 약 19㎞ 떨어진 곳에 마련된 두 번째 신혼집에서 다른 남편과 지내다, 남편이 퇴근하기 전 본가로 돌아오는 방식으로 1년 넘게 가족들을 속여온 것으로 드러났다.데라힘은 “오빠는 아내의 외도 사실을 알고도 가정을 지키고 싶어 하지만, 이는 명백한 종교법 위반”이라며 “당국에 신고한 지 일주일이 지났음에도 아무런 조치가 없어 공론화하게 됐다”고 주장했다.현재 말레이시아 켈란탄주 종교국은 해당 여성을 상대로 이슬람법(샤리아) 위반 여부를 조사 중인 것으로 알려졌다.한편 태국 남부 송클라 지역은 말레이시아와 인접해 있어, 현지 엄격한 종교법상 결혼 허가를 받기 어려운 말레이시아 연인들이 비밀리에 결혼식을 올리는 이른바 ‘원정 결혼’ 장소로 자주 이용된다는 지적을 받아왔다.앞서 지난 11월에는 말레이시아의 한 은행 지점장이 송클라주에서 발생한 홍수로 인해 내연녀와 함께 호텔에 고립되면서 불륜 사실이 드러나기도 했다.하승연 기자