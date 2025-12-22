“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

이미지 확대 공항 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대만에서 태국 국적 여성 2명이 마약을 신체에 은닉해 밀반입하려다 공항에서 적발돼 재판에 넘겨졌다.20일(현지시간) 머스트쉐어뉴스, ETtoday 등에 따르면 태국 국적 여성 A(30)씨와 B(38)씨는 지난 9월 태국 방콕에서 출발해 가오슝 국제공항으로 입국하던 중 당국에 붙잡혔다.두 사람은 마약을 삼키기 쉽도록 작은 공 모양과 신체 내부에 은닉하기 쉬운 길쭉한 형태로 가공한 뒤 이를 다시 방수 처리된 포장재로 감쌌고, 마지막으로 콘돔으로 한 번 더 밀봉해 밀반입을 시도했다.수사 결과 이들은 일부 마약은 삼켜 운반하고, 나머지는 항문에 은닉해 반입을 시도한 것으로 드러났다. 이들은 입국 직후 현지 연락책에 마약을 넘길 계획이었던 것으로 조사됐다.검사 결과 A씨의 몸에서는 54개(약 390.93g), B씨의 몸에서는 61개(약 273.07g)의 작은 마약 덩어리가 각각 발견됐다. 두 사람은 병원으로 이송돼 몸속에 은닉된 마약을 모두 제거했다.두 여성은 마약 운반 대가로 1000달러(약 150만원)를 먼저 받았으며, 대만 여행 경비 또한 지원받은 것으로 드러났다. 전달을 마치면 A씨는 12만 대만달러(약 560만원), B씨는 8만 대만달러(약 375만원)를 추가로 받기로 한 것으로 밝혀졌다.앞서 대만 당국은 이미 지난 8월 두 명의 여성이 밀입국한다는 정보를 입수해 상황을 예의주시하고 있던 것으로 알려졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 이후 A씨와 B씨를 검거하는 데 성공했다.경찰은 압수된 마약은 830만 대만달러(약 4억원)에 달하며, 이는 약 2만 5000명이 동시에 투약할 수 있는 분량이라고 전했다. 유죄가 확정될 경우 이들은 대만 법에 따라 최대 10년의 징역형이 선고될 수 있다.하승연 기자