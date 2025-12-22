20만원 숙소가 3만원…연말인데 일본 여행 ‘확’ 싸진 까닭

이미지 확대 일본 도쿄의 아사쿠사 센소지 입구에 위치한 붉은 등 ‘카미나리몬’을 배경으로 기모노를 입은 외국인 관광객들이 사진을 찍고 있다. 서울신문DB

연말 성수기를 앞두고 일본 주요 관광지의 호텔 숙박비가 이례적으로 급락하고 있다. 중국인 관광객 감소가 본격화되면서 교토 등 인기 지역에서는 1박 요금이 3000엔대까지 떨어진 숙소도 등장했다.일본 TBS뉴스는 최근 교토 시내 중심부 호텔의 1박 요금이 1만엔(약 9만 5000원) 이하로 형성된 곳이 속출하고 있으며, 일부 숙소는 3000엔대(약 2만 8000원)까지 가격을 낮췄다고 전했다. 불과 1년 전 2만엔을 훌쩍 넘던 객실 단가가 연말을 앞두고 반토막 난 셈이다.교토 호텔 객실 단가는 코로나19 확산기 일시적으로 하락했다가 이후 빠르게 회복돼 지난해 평균 2만 195엔(약 19만원)으로 역대 최고치를 기록했다. 지난해 12월에도 평균 2만 600엔 안팎을 유지했지만, 최근 들어 가격 흐름이 급격히 꺾였다.전문가들은 중국인 관광객 감소를 핵심 원인으로 지목한다. 항공·여행 분석가 도리우미 다카로는 TV아사히에 “중국인 관광객의 예약 취소가 잇따르고 있지만 이를 다른 국가 관광객이나 일본인 수요로 채우지 못하면서 가격 인하 경쟁이 벌어지고 있다”고 설명했다.실제 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 지난달 일본을 방문한 중국인은 56만 2000명으로, 한 달 전보다 25% 이상 줄었다. 100만명을 넘었던 8월과 비교하면 수개월 만에 절반 수준으로 감소했다.이 같은 흐름은 일본 정치권 발언 이후 더욱 가속화됐다는 분석도 나온다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 중국 당국이 일본 여행 자제를 권고하면서 단체 관광 수요가 빠르게 위축됐다는 것이다. 니혼게이자이신문은 중국 항공사들이 이달 운항 예정이던 일본행 노선 5548편 중 904편의 운휴를 결정했다고 전했다.중국인 관광객 비중이 컸던 오사카, 나고야, 히로시마, 후쿠오카 등 다른 지역으로도 숙박료 인하 흐름이 확산되고 있다. 도리우미는 “중국 항공편 감편이 최소 내년 봄까지 이어질 가능성이 크다”며 “당분간 일본 관광지 숙박료는 낮은 수준을 유지할 것”이라고 내다봤다.춘절 특수를 기대했던 현지 상인들의 표정은 어둡다. 반면 일부 상인과 관광객들은 “혼잡이 줄어들면서 여행 환경이 한결 쾌적해졌다”며 엇갈린 반응을 보이고 있다.김유민 기자