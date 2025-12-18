식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란 [포착]

이미지 확대 태국의 한 식당 앞에서 노상방뇨를 하는 외국인 여성의 모습이 담긴 영상이 올라와 논란이 일고 있다. 페이스북

이미지 확대 태국의 한 식당 앞에서 노상방뇨를 하는 외국인 여성의 모습이 담긴 영상이 올라와 논란이 일고 있다. 페이스북

이미지 확대 태국의 한 식당 앞에서 노상방뇨를 하는 외국인 여성의 모습이 담긴 영상이 올라와 논란이 일고 있다. 페이스북

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국의 한 식당 앞에서 노상방뇨를 하는 외국인 여성의 모습이 담긴 영상이 올라와 논란이 일고 있다.17일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 태국 수랏타니주 코타오에서 식당을 운영하는 판타칸 마나는 지난 14일 소셜미디어(SNS)를 통해 자신의 식당 앞에 있는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.영상 속에는 외국인 여성 2명이 등장한다. 영상 속 여성은 휴대전화 손전등을 켠 채 자리를 잡고 노상방뇨를 했고, 다른 한 명은 행인들의 시선을 막아주려는 듯 앉아 있는 여성의 앞을 가로막고 서 있었다.판타칸씨는 “인근에 새벽까지 영업하는 가게들이 많아 충분히 화장실을 빌려 쓸 수 있음에도 불구하고 내 가게 앞에서 이런 무례한 행동을 하는 것은 용납할 수 없다”고 분노했다.이어 “이번 사건이 다른 관광객들에게도 교훈이 되길 바란다”며 “이번 사건에 대해 어떤 조처를 하면 좋을지 의견 내주시면 감사하겠다”고 전했다.영상을 접한 현지 누리꾼들은 “관광지의 이미지를 훼손하고 주민들을 무시하는 행동”이라며 해당 관광객 여성에 대한 강력한 처벌을 촉구하고 있다.태국 법에 따르면 공공장소에서 노상방뇨를 하거나 용변을 볼 경우 최대 2000밧(약 9만원)의 벌금이 부과될 수 있다.한편 태국에서 외국인 관광객 노상방뇨 논란은 이번이 처음은 아니다. 지난 5월에는 푸껫의 한 식당 주인이 매장 밖에서 노상방뇨를 하는 외국인 여성의 영상을 공개한 바 있다.당시 해당 식당 주인은 “낯선 사람들의 용변을 치워야 하는 일이 계속 일어나고 있다”며 “정부는 관광지에 공중화장실을 늘리는 방안을 검토해야 한다”고 촉구했다.하승연 기자