‘20억+20억’ 7년 만에 또 복권 당첨…“믿고 있었다” 놀라운 사연

이미지 확대 7년 전 복권에 당첨됐던 영국의 한 부부가 또다시 복권에 당첨돼 총 200만 파운드(약 40억원)를 받은 사연이 알려지며 화제가 되고 있다. 내셔널 복권

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7년 전 복권에 당첨됐던 영국의 한 부부가 또다시 복권에 당첨돼 총 200만 파운드(약 40억원)를 받은 사연이 알려지며 화제가 되고 있다.17일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 영국 웨일스에 거주하는 리처드 데이비스(49)와 페이 스티븐슨 데이비스(43)는 지난달 26일 진행된 ‘내셔널 복권’ 추첨에서 100만 파운드(약 20억원)에 당첨됐다.부부는 최근 몇 주 동안 소액 복권에 연이어 당첨된 뒤 거액 당첨으로 이어졌다고 밝혔다. 더 놀라운 사실은 이들은 지난 2018년에도 유로밀리언즈 ‘밀리어네어 메이커’를 통해 100만 파운드를 받았다는 것이다.복권 운영사 측에 따르면 두 차례나 100만 파운드에 당첨될 확률은 약 24조분의 1에 달한다. 이번 추첨에서 이들은 10, 21, 49, 54, 55, 56번과 보너스 번호 40을 맞혔다.전직 간호사로 일했던 페이는 “이런 일이 다시 일어날 확률이 극히 낮다는 것을 알고 있었지만 우리는 믿음만 있다면 무엇이든 가능하다는 것을 증명해 보였다”고 기뻐했다.두 사람은 지난 2018년 복권에 당첨된 후에도 재미 삼아 계속 복권을 사 왔다고 한다. 배달 기사로 일하고 있다는 리처드는 “경제적으로 여유가 있지만 연휴 기간에도 계속 일하고 나눔의 정신을 실천하겠다”고 밝혔다.리처드는 택배 물량이 많은 성수기 동안 주 7일 배송 업무를 이어가고, 페이 또한 연말과 크리스마스 기간에도 기존 상담 업무를 유지하겠다고 밝힌 것으로 알려졌다.부부는 2018년 첫 당첨 당시 거주 중이던 주택을 매입하고 가족과 지인들에게 차량을 선물했으며 해외여행 비용 등으로 당첨금을 사용했다. 또 반려견을 위해 개인 산책용 터를 사고 지역 사회를 위한 기부에도 나섰다.이번 두 번째 당첨 이후의 구체적인 계획은 아직 정하지 않았다고 부부는 밝혔다. 리처드는 “믿음은 있었지만 계획은 없었다. 앞으로 무엇을 할지는 시간을 두고 생각해 볼 것”이라며 “서두르지 않고 이 순간을 즐기겠다”고 전했다.하승연 기자