푸틴 오른팔 “한국 높이 평가”…전쟁 이후의 세계 바라보나

러 외무 “한·일, 이념적 아닌 실용적 행동”

동방경제포럼 참여·북극 협력 관심 언급

이미지 확대 세르게이 라브로프 러시아 외무장관. TASS 연합뉴스 자료사진

‘푸틴 오른팔’로 불리는 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 한국과 일본의 대(對)러시아 접근법을 공개적으로 긍정 평가했다. 우크라이나 전쟁 이후 서방 제재에 동참한 두 나라를 ‘비우호국’으로 지정한 러시아가 이같은 메시지를 낸 것은 이례적이다.러시아 외무부에 따르면 라브로프 장관은 16일(현지시간) 모스크바에서 열린 북극 지역 협력 관련 러시아 연방 지역 수장 회의에서 “우리는 한국과 일본의 관련 조직과 기업들이 보여준 실용적인 행동을 중요하게 여긴다”고 밝혔다.그는 이어 한국과 일본은 서방이 아시아 동맹국들에 강요하는 “이념적 노선”과 거리를 둬야 한다는 점을 이해하고 있다고 덧붙였다.우크라이나 전쟁 이후 서방 제재에 동참한 두 나라를 ‘비우호국’으로 지정한 러시아가 이런 긍정 메시지를 낸 것은 이례적이다. 종전 국면에서 양국과의 관계를 개선하려는 유화 제스처로 풀이된다.라브로프 장관은 지난 9월 연해주 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼을 언급하며, 당시 러시아 외무부와 국영 원자력 공기업 로사톰이 공동 주최한 특별 라운드테이블에 한국, 일본, 중국, 인도 대표가 참여했다고 소개했다.그는 이를 두고 “북극에서 러시아와 협력하려는 역외 국가들의 관심이 커지고 있음을 보여주는 사례”라고 평가했다.라브로프 장관은 또 북극권 국가 협의체인 ‘북극이사회’가 현재 러시아가 서방과 공식적으로 협력을 이어가는 사실상 유일한 기구라고 설명하면서, 북극 지역 내 평등한 상호작용에 관심을 가진 역외 국가들과의 협력을 확대하고 있다고 강조했다.라브로프 장관은 연방 차원에서 북극 지역을 종합적으로 개발하고 교통·물류 인프라를 확충하는 작업이 해당 지역 주민들의 생활 여건 개선에도 기여할 것이라고 전망했다.권윤희 기자