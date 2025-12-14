‘본다이 비치’ 총기난사 11명 사망·용의자 1명 사살…유대교 명절 노렸나 (영상)

어린이·경찰 등 11명 사망, 29명 부상

용의자 1명 현장 사살, 나머지 1명 구금

유대교 명절 ‘하누카’ 행사 첫날 총기난사

현지경찰, 계획적 테러 범행 가능성 수사

이미지 확대 14일(현지시간) 호주ABC방송에 따르면 이날 오후 6시 45분쯤 본다이 비치에서 괴한 2명이 해변객을 상대로 총기를 무차별 난사했다. 사진은 대피하는 해변객과 총기를 난사하는 괴한들. 2025.12.4 엑스

호주 시드니 본다이 비치에서 총기난사 사건이 발생해 어린이와 경찰 등 11명이 숨지고, 29명이 다쳤다. 용의자 1명은 현장에서 사살됐다.14일(현지시간) 호주ABC방송에 따르면 이날 오후 6시 45분쯤 본다이 비치에서 괴한 2명이 해변객을 상대로 총기를 무차별 난사하고 있다는 신고가 접수됐다.현장 영상에는 검은색 옷을 입은 괴한들이 해변객을 향해 장총을 쏘는 모습과 총성에 놀린 해변객들이 혼비백산 대피하는 모습이 담겨 있었다.목격자들은 “약 50발의 총성이 울렸다. 총기난사는 약 10분간 지속됐고, 해변객들이 피를 흘리며 쓰러졌다”라고 전했다.한 목격자는 “해변 인근 식당에서 저녁식사 중 총성이 울렸다. 불꽃놀이인 줄 알았는데 아니었다. 사람들이 해변을 따라 뛰기 시작했다. 완전히 공황 상태였고, 패닉은 점점 확산했다”라고 설명했다.신고를 받은 경찰은 현장에서 산탄총으로 추정되는 총기를 수거하고 용의자들을 추격했다.사건 발생 후 현장에는 의료진과 구급차, 헬기, 특수작전부대가 출동했으며 부상자들은 들것에 실려 인근 병원들로 분산 이송됐다.뉴사우스웨일스주(NSW) 경찰에 따르면 오후 9시 40분 기준 사망자는 11명, 부상자는 경찰 2명 포함 29명으로 집계됐다.용의자 2명 중 1명은 현장에서 사살됐으며, 나머지 1명은 구금됐다.이번 사건은 8일간의 유대교 명절 ‘하누카’ 첫날 행사가 열린 본다이 비치 북쪽 끝 본다이 파크 놀이터 근처에서 발생한 것으로 알려졌다.해당 놀이터에서 오후 5시부터 하누카 관련 행사가 열린 만큼, 경찰은 몇 개월 전부터 계획된 테러공격일 가능성도 있다고 보고 있다.이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령은 예루살렘에서 열린 행사에서 “‘하누카’의 첫 촛불을 켜려고 (호주에) 간 유대인들에게 사악한 테러리스트들이 매우 잔혹한 공격을 해 우리 형제자매들이 당했다”고 말했다.이어 “거대한 반유대주의 물결에 맞서 싸울 것”이라며 반유대주의를 없애는 노력을 강화해 달라고 호주 당국에 촉구했다.권윤희 기자