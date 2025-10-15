“女에 ‘아름답다’ 하면 정치 인생 끝나지만…” 트럼프 ‘말말말’ [포착]

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 13일(현지시간) 이집트 샤름 엘 셰이크에서 열린 ‘가자지구 평화를 위한 정상회의’에서 각국 정상들이 지켜보는 가운데 연설하고 있다. 2025.10.14 AP 연합뉴스

이미지 확대 이탈리아의 조르지아 멜로니 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 10월 13일 샤름 엘셰이크에서 열린 가자 평화 정상회의 인사식에서 악수하고 있다. 2025.10.14 AFP 연합뉴스

이미지 확대 2025년 10월 13일 이집트 샤름 엘 셰이크에서 열린 가자지구 전쟁 종식을 위한 세계 지도자 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 셰이크 만수르 빈 자예드 알 나얀 아랍에미리트 부통령 겸 부총리가 사진 촬영을 위해 악수하고 있다. 2025.10.14 로이터 연합뉴스

이미지 확대 2025년 10월 13일 샤름 엘셰이크에서 열린 가자 정상회담이 끝난 후 영국 총리 키어 스타머, 캐나다 총리 마크 카니, 유엔(UN) 사무총장 안토니오 구테흐스가 웃고 있다. 2025.10.14 AFP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령(가운데)이 2025년 10월 13일 샤름 엘 셰이크에서 열린 가자 정상회담에서 세계 지도자들과 함께 사진을 찍기 위해 포즈를 취하고 있다. 2025.10.14 AFP 연합뉴스

가자지구 평화협정 서명을 위해 열린 정상회의에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령이 각국 정상들을 향해 던진 말들이 화제가 되고 있다.14일(현지시간) 미 정치매체 폴리티코 등에 따르면 트럼프 대통령은 전날 이집트 휴양지 샤름 엘 셰이크에서 개최된 정상회의에서 연설 도중과 그 전후에 20여개국 정상들을 향해 자칫 결례일 수 있는 농담을 서슴없이 했다.이날 유럽·중동 등지의 정상들은 트럼프 대통령이 30분간 연설하는 동안 그의 뒤에 나란히 병풍처럼 서 있었다. 트럼프 대통령은 “그들이 왜 서 계시는지 모르겠지만 연설을 짧게 하겠다고 약속한다”며 여유를 부렸다.트럼프 대통령은 연설 도중 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 향해 몸을 돌리며 “그녀는 아름다운 젊은 여성”이라고 언급했다.그는 “미국에서 여성에 대해 ‘아름답다’는 단어를 쓰면 정치 인생은 끝나지만 나는 한번 해보겠다”면서 멜로니 총리에게 “아름답다고 불려도 괜찮나. 왜냐면 당신은 아름다우니까”라고 말했다.이어 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 향해 이번 평화협정을 지지해줘 감사하다고 말한 뒤 그를 찾으려고 둘러봤으나 보이지 않자 “에마뉘엘이 내 뒤 어딘가에 서 있을 것 같은데, 어딨지? 믿을 수 없네. 오늘은 조용한 태도를 보이고 있군”이라고 말했다.트럼프 대통령은 또 아랍에미리트(UAE)의 만수르 빈 자이드 알 나하얀 셰이크 부통령 겸 부총리에 대해선 “돈이 많다. 끝도 없이”라고 말했다.트럼프 대통령이 연단에서 “영국은 어디 있나”라고 부르자 키어 스타머 영국 총리가 재빨리 뛰어가는 모습도 포착됐다. 스타머 총리는 트럼프 대통령을 향한 ‘저자세 외교’로 유명하다.스타머 총리는 트럼프 대통령이 자신에게 발언 기회를 줄 것이라고 여긴 듯했지만 트럼프 대통령은 연설을 이어갔다. 이에 스타머 총리는 연단에서 다시 몇 걸음 떨어져 서야 하는 난감한 처지가 됐다고 폴리티코는 전했다.트럼프 대통령은 마크 카니 캐나다 총리를 ‘대통령’으로 호칭했다. 이에 카니 총리가 “승진시켜줘서 기쁘다”고 하자, 트럼프 대통령은 “내가 그랬나. 적어도 ‘주지사’라고 하진 않지 않았나”라고 맞받았다.트럼프 대통령은 취임 초기 캐나다를 ‘미국의 51번째주’로, 카니 총리의 전임자인 쥐스탱 트뤼도 전 총리를 ‘주지사’로 부르곤 했다.트럼프 대통령은 각국 정상들 앞에서 “난 특히 마음에 들지 않는 몇몇(정상)이 있다. 누군지는 말하지 않겠다”고 말하기도 했다. 이어 기자들에게는 “어쩌면 여러분이 (누군지) 알 수도 있겠다”고 덧붙였다.이날 회의에는 영국, 프랑스, 이탈리아 등 20여개 주요국 정상은 물론 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장, 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 수반 등 34명의 세계 지도자가 참석해 가자지구 휴전과 평화 구상에 대해 지지를 표명했다.하승연 기자