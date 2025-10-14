‘남성 팬티’ 매고 장본다고?…인도 여성 ‘충격 재활용’, 무슨 일

인도의 한 여성이 남성용 속옷을 장바구니로 재활용해 시장을 보는 영상이 공개되면서 화제를 모으고 있다.
14일(현지시간) CNN-뉴스18 보도에 따르면, 한 여성이 남성 속옷을 개조해 만든 가방을 들고 채소 시장에서 장을 보는 모습이 담긴 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 퍼졌다.
영상 속 여성은 속옷의 밑단을 봉제하고, 허리 밴드의 양쪽 끝에 끈을 달아 실용적인 가방으로 만들었다.
시장 상인도 별다른 반응 없이 이 가방에 채소를 담아주는 모습이 포착됐다.
인도는 낡은 물건을 창의적으로 재활용하는 문화로 유명하다.
헌 옷은 걸레로, 유리병은 꽃병으로 활용하는 것이 대표적이다.
이 영상은 순식간에 인터넷 사용자들의 관심을 끌었다. 댓글창에는 웃음과 감탄이 뒤섞인 반응들이 쏟아졌다.
많은 네티즌들은 이 여성을 ‘지속가능성 챔피언’으로 칭하며 헌 옷을 재활용한 창의성을 높이 평가했다.
한 사용자는 “여성은 무엇이든 할 수 있다는 게 오늘 증명됐다”고 썼다.
다른 이는 “지속가능성, 재활용, 재사용”이라며 긍정적으로 평가했다.
또 다른 누리꾼은 “불쌍한 남편은 집에서 자기 속옷을 찾고 있을 것”이라며 유머러스한 반응을 보였다.
