이빨로만 700톤 선박 끌었다…‘괴력남’이 밝힌 강철 체력 비결

이집트의 한 40대 남성이 치아의 힘만으로 700톤에 달하는 선박을 끌어 화제가 됐다. 주인공은 레슬러 아슈라프 마흐루스(44)다.지난 27일(현지시간) AP통신에 따르면 마흐루스는 이날 이집트 홍해 후르가다 해변에서 수많은 사람이 지켜보는 가운데 선박에 연결된 밧줄을 이로 물고 끌어당겼다.바다 위에 떠 있는 700톤짜리 선박을 끄는 데 성공한 그는 1150톤에 달하는 두 척의 배를 연결해 함께 끄는 데도 성공했다.마흐루스는 도전에 성공한 뒤 “내가 세상에서 가장 강한 사람이라는 것을 친구들과 전 세계에 증명했다”며 기뻐했다.마흐루스는 현재 기네스 세계 기록이 2018년에 이뤄진 614톤 선박 끌기였다며 기네스 측에 이번에 촬영한 영상과 사진을 보내 신기록 인증을 받을 예정이라고 밝혔다.키 190㎝, 체중 155㎏으로 건장한 체격을 지닌 마흐루스는 이번 도전을 앞두고 매일 달걀 최소 12개, 닭 두 마리, 생선 5㎏을 먹는 등 단백질과 철분이 풍부한 식단을 유지해왔다고 한다. 또 하루 세 차례, 두 시간씩 강도 높은 훈련도 병행했다.마흐루스는 AP통신과의 인터뷰에서 물체를 끌 때 먼저 그 물체와 대화하며 정신적으로 교감하는 것이 성공의 열쇠라고 밝혔다.그는 “배를 끌 때 ‘오늘은 너 아니면 나다’라며 말을 걸었다”며 “내가 끌 배를 내 심장 박동과 함께 움직이는 내 몸의 일부처럼 여기는 것이 중요하다”고 말했다.마흐루스는 지난 3월에도 279톤짜리 열차를 끌어 치아만으로 가장 무거운 열차를 끈 주인공으로 등극한 바 있다.마흐루스의 다음 목표는 26만 3000톤짜리 잠수함을 끄는 것이라고 한다. 언젠가는 눈꺼풀 근육만을 사용해서 비행기를 끌어보고 싶다는 야망을 내비쳤다.조희선 기자