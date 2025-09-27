“트럼프-김정은 만난다면 환상적”…조현 외교장관 AP 인터뷰

이미지 확대 북녘 땅에서 손 맞잡은 북미 정상 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 6월 30일 판문점에서 만났다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 사진은 중앙통신이 홈페이지에 공개한 것으로, 미국 대통령으로는 사상 처음으로 군사분계선(MDL)을 넘은 트럼프 대통령이 판문점 북측 지역에서 김정은 국무위원장과 악수하는 모습. 2019.7.1 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진

조현 외교부 장관은 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘피스메이커(peacemaker·평화중재자)’가 돼 달라고 요청했다면서 가까운 시일 내에 북미 정상회담이 열리면 “환상적일 것”이라고 말했다.26일(현지시간) AP통신 인터뷰에서 조 장관은 “이 대통령은 트럼프 대통령에게 한반도의 군사적 긴장을 완화하기 위해 북한을 대화 테이블로 이끌어 달라고 요청했다”며 이같이 말했다.조 장관은 “이 대통령은 주도권을 쥐지 않겠다는 의사를 분명히 했다. 트럼프 대통령에게 ‘피스메이커’가 돼 달라고 요청했고 자신은 ‘페이스메이커’에 머무르겠다고 자처했다”며 “우리는 개의치 않는다. 오히려 트럼프 대통령이 그의 리더십을 발휘해 북한을 대화 테이블로 이끌어 주길 바란다”고 했다.그러면서 “양국(북한과 미국)이 가까운 시일 내에 만난다면 환상적일 것”이라고 강조했다.트럼프 대통령은 요청을 “환영”하면서 김정은 북한 국무위원장과 다시 대화할 의향이 있다고 밝혔다고 한다.트럼프 대통령은 2018년 싱가포르, 2019년 베트남에서 두 차례 정상회담을 하고 2019년 판문점에서도 회동했으나 결과적으로 결실을 맺지 못했다.이런 가운데 트럼프 대통령은 10월 30일~11월 1일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 위해 한국을 방문한다. 이때 판문점에서 김 위원장을 다시 만날 수 있다는 기대가 나오고 있다. 트럼프 대통령은 한국에서 시진핑 중국 국가주석과도 만날 예정이다.조 장관은 트럼프 대통령에게 주도권을 요청한 이유는 2022년 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 세상이 변하고 훨씬 더 불안정해졌기 때문이라고 말했다.그는 “따라서 우리는 한반도에서 발생할 수 있는 군사적 충돌에 대해서도 우려하고 있다. 이에 우리는 군사적 긴장을 완화하기 위해 북한과 대화를 모색해야 하며 최소한 핫라인이라고 구축하길 원한다”고 했다. 그러면서도 ‘한반도 비핵화’에 대해선 “필수적이며 포기할 수 없다”고 피력했다.이날 오전 서해 북방한계선(NLL)을 침범한 북한 상선에 경고 사격을 가해 퇴각시킨 사건이 발생한 것에 대해선 “전혀 놀라지 않았다”면서 오히려 “군 당국 간 핫라인을 구축하고 군사적 긴장을 완화하며 신뢰를 구축해야 한다는 새 정부의 정책을 정당화한다”고 역설했다.이와 함께 조 장관은 이재명 정부가 중국, 일본에 한반도와 동북아시아 평화를 추구할 의지를 갖고 있다는 것을 설명해 왔다고 밝혔다.또 왕이 중국 외교부장과의 회담은 “매우 훌륭하고 건설적이었다”고 했지만, 서해에 한국의 주권을 침해하는 특정 시설을 설치한 것에 대해선 철거를 요구했다고 부연했다.권윤희 기자