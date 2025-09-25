77세 암환자, 수술 후 깨어보니 ‘건강한 신장’ 제거돼 경악…프랑스 병원 황당 실수

이미지 확대 프랑스 파리 근교의 한 병원에서 77세 암환자의 건강한 신장을 잘못 제거하는 의료사고가 발생했다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프랑스의 한 병원에서 77세 암 환자의 건강한 신장을 잘못 제거하는 의료사고가 발생했다. 환자가 이제 암이 있는 신장 하나에만 의존해야 하는 상황이 되자 가족들은 병원을 상대로 소송을 제기했다.24일(현지시간) 데일리메일 보도에 따르면, 프랑스 파리 근교 크레테유에 있는 한 병원에서 지난 7월 77세 남성이 신장암 수술을 받던 중 의료진이 건강한 신장을 제거하는 실수를 범했다.환자는 신장을 제거하는 수술을 받기 위해 수술대에 올랐다. 이 수술은 보통 1시간에서 4시간 정도 걸리는 복잡한 수술이다.하지만 마취에서 깨어난 환자는 의료진이 반대편, 즉 건강한 신장을 제거했다는 충격적인 사실을 알게 됐다.일반적으로 신장 전체를 제거하는 수술을 받은 암 환자의 5년 생존율은 90% 이상으로 알려져 있다.하지만 이 환자가 되레 암에 걸린 신장 하나에만 의존해야 하는 상황이 되면서 예후가 불투명해졌다.환자 가족은 해당 병원을 운영하는 파리공공병원연합을 상대로 법적 조치에 나섰다.앞서 올해 초에는 미국에서 비슷한 의료사고가 일어나기도 했다. 미네소타주의 84세 여성 웬디 래퍼포트는 비장 제거 수술을 받으러 병원에 갔지만, 의료진이 실수로 건강한 신장을 제거했다.수술 중 의사들은 래퍼포트의 왼쪽 신장을 제거하고 감염된 비장은 그대로 둔 채 수술을 마쳤다. 이에 따라 래퍼포트는 투석 치료를 받게 됐다.래퍼포트도 병원을 상대로 소송을 제기한 상태다.김성은 기자