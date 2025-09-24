‘미국의 힘’ 강조한 트럼프 “세계주의 기구들 국제질서 훼손”

유엔 총회 연설… 다자주의 배척

젤렌스키와 휴전 협상 논의 예정

주요국 정상들과 양자·다자회담



프랑스도 “팔레스타인 국가 승인”

G20 중 5개국만 뺀 15개국 동참

이미지 확대 에마뉘엘 마크롱(가운데) 프랑스 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔(UN) 본부에서 열린 ‘팔레스타인의 평화적 해결과 두 국가 해법 이행 고위급 국제회의’ 시작 전 참석자들에 둘러싸여 대화하고 있다.

뉴욕 EPA 연합뉴스

2025-09-24 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 2기 집권기 첫 유엔총회 연설에서 세계주의 기구들이 국제질서를 훼손했다고 일침을 가했다. 유엔 등 국제기구에 대한 불신을 드러내고 다자주의 외교를 배척하면서 미국 우선주의를 전면에 내세운 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 총회 기간 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 교착 상태에 빠진 우크라이나 전쟁 휴전 협상 방안에 대해 논의할 예정이다.트럼프 대통령은 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 개막한 제80차 유엔총회에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령에 이어 두 번째 순서로 기조연설을 했다. 트럼프 대통령은 지난 1월 취임 후 7건의 글로벌 전쟁 및 분쟁을 종식시켰다는 점을 부각하며 ‘미국의 힘’을 강조했다. 또 세계주의 기구들이 국제 질서를 심각하게 훼손했다고 지적했다.트럼프 대통령은 집권 2기 출범 이후 자신의 정책 기조와 맞지 않는 국제기구나 협약에서 탈퇴할 것을 결정하고 분담금 지원을 중단했다. 유엔 인권이사회와 팔레스타인 난민구호기구, 유네스코에서 미국의 탈퇴를 결정했으며, 세계보건기구(WHO) 및 파리기후변화협정 탈퇴도 예고한 상태다.트럼프 대통령은 기조 연설 이후 주요국 정상들과 양자 또는 다자회담을 진행한다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 “대통령이 유엔 사무총장과 우크라이나, 아르헨티나, 유럽연합(EU) 지도자들과 양자 회담을 가질 예정”이라면서 “카타르, 사우디아라비아, 인도네시아, 튀르키예, 파키스탄, 이집트, 아랍에미리트(UAE), 요르단과의 다자 회담도 진행할 것”이라고 밝혔다. 특히 젤렌스키 대통령 및 EU 지도자들과의 만남을 통해 우크라이나 전쟁 휴전을 위한 러시아 제재 방안 등을 내놓을지 주목된다.한편 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 유엔총회장에서 팔레스타인 두 국가 해법을 논의하는 고위급 회의를 주재하면서 “프랑스는 팔레스타인을 국가로 승인한다”고 밝혔다. 전날 캐나다와 호주, 영국 등이 팔레스타인을 국가로 승인한다고 발표한 데 이어 프랑스까지 동참하면서 주요 20개국(G20) 중 팔레스타인을 국가로 인정하지 않은 나라는 미국·독일·이탈리아·일본·한국 등 5개국만 남게 됐다.이에 대해 레빗 대변인은 “트럼프 대통령은 팔레스타인 국가 승인 결정에 반대한다. 현재 가자지구 최우선 목표인 인질 석방에 전혀 도움이 되지 않으며 분쟁을 종식하고 전쟁을 끝내는 데도 아무런 기여를 하지 않는다고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “솔직히 말해 대통령은 이 결정이 하마스에 대한 보상이라고 믿는다”고 덧붙였다.폭스뉴스 등에 따르면 하마스는 최근 트럼프 대통령 앞으로 작성한 서한에서 자신들이 억류 중인 인질 절반을 즉시 석방하는 조건으로 60일의 휴전을 보장해달라고 요청했다. 이 서한은 휴전 협상을 중재해 온 카타르를 통해 이번 주 내로 트럼프 대통령에게 전달될 것으로 전망된다.워싱턴 임주형 특파원