“챗GPT가 알려준 번호로 2억 로또 당첨…전액 기부한다”

인공지능(AI)이 뽑아준 번호로 복권에 당첨된 한 여성이 상금을 한 푼도 쓰지 않고 전액 기부하기로 해 화제다.미국 버지니아주 미드로시안에 거주하는 캐리 에드워즈는 지난 9월 8일 열린 버지니아 파워볼 복권 추첨에서 앞 번호 5개 중 4개와 파워볼 번호를 맞췄다.20일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 그는 이 당첨으로 5만 달러(약 6700만원)를 받게 됐지만, 1달러를 추가로 지불해 선택한 ‘파워 플레이(Power Play)’ 옵션이 적용되면서 상금은 15만 달러(약 1억9000만원)로 세 배 불어났다.에드워즈는 평소 복권을 자주 하지 않지만 이번에는 특별한 방법을 택했다. 바로 스마트폰에 설치된 챗GPT 앱에 번호를 부탁한 것이다. 그는 기자회견에서 “챗GPT에게 ‘나랑 얘기 좀 해줘… 번호 있니?’라고 물어봤다”며 당시 상황을 설명했다.이틀 뒤 회의 중이던 그는 휴대전화에 “복권 당첨금을 수령하세요”라는 알림을 받고 깜짝 놀랐다. 처음에는 사기라고 생각했지만, 확인 결과 실제 당첨 사실이 맞았다.에드워즈는 당첨 사실을 확인하는 순간 이미 결심이 서 있었다고 말했다. 그는 “예상치 못한 축복이 제게 주어지는 순간, 무엇을 해야 할지 바로 알았다. 모든 걸 기부해야 한다는 걸. 이미 충분히 축복받았고, 다른 사람들도 자신이 받은 축복을 나눌 수 있다는 걸 보여주고 싶다”는 소감을 밝혔다.그는 약속대로 15만 달러 전액을 자신에게 의미 있는 세 단체에 나누어 기부하기로 했다. 첫 번째는 지난해 남편을 앗아간 전두측두엽변성 연구를 지원하는 전두측두엽변성협회다.두 번째는 리치먼드에 있는 ‘샬롬 팜스’로, 지역사회 중심의 식량 불평등 해소와 푸드 저스티스를 실천하는 단체다. 마지막은 아버지가 평생 후원해온 해군·해병대 구호협회다. 전투기 조종사였던 아버지의 뜻을 이어가기 위해서다.에드워즈는 “예상치 못한 횡재이지만, 정말 필요한 사람들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “이 모든 과정이 저에게 또 다른 축복”이라고 강조했다.김유민 기자